"Феєричні танці": у Зеленського оцінили заклик Білорусі до перемир'я між РФ та Україною

В Офісі Президента України нагадали, що Білорусь опосередковано бере участь у війні за Росію. Країна навіть агресивно зацікавлена у тому аби Україна програла.

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Білорусь ультимативно пропонує українцям припинити вогонь та сісти за стіл перемовин, демонструючи себе найпотужнішим фейковим "миротворцем". Про це 12 квітня у Telegram повідомив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

Він звернув увагу, що білоруські представники пропонують повну заборону передислокацію, постачанні зброї та переміщення військових. З його слів, такі кроки чітко демонструють позицію Мінська: "не чиніть опір вже і дайте Росії вас дорізати".

"Чудово розумію, що легка життєрадісна дурість дозволяє сподіватися на поблажливе ставлення, але не настільки ж чітко варто виявляти свою життєву безглуздість", – заявив він.

Подоляк нагадав, що Білорусь опосередковано бере участь у війні за Росії. Країна активно та навіть агресивно зацікавлена у тому аби Україна програла. Саме офіційний Мінськ надає військову та цивільну інфраструктуру, територію, військові полігони, свій повітряний простір, складські запаси зброї російським загарбникам. Це все росіяни використовують для вбивства українців та окупації території України.

Радник голови Офісу Президента України вважає, що Білорусь втратила залишки суб'єктності, тому "мовчки прожовує шалені "ініціативи" шалених "російських капелюшників" щодо тактичного ядерного озброєння". Така позиція зовсім не заважає білоруській владі на публіці оголошувати своє "посередництво", риси якого вже чітко побачив увесь світ.

Нагадаємо, голова Міністерства закордонних справ Білорусі Сергій Алейник 12 квітня під час свого візиту до Угорщини закликав до перемир'я між Україною та РФ. Він озвучив умови, на яких, на його думку, має бути оголошено перемир'я між ЗСУ та ЗС РФ. Політик вважає, що перемир'я має бути оголошено без права переміщення, перегрупування військ з обох боків.