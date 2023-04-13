Убийство Владлена Татарского: в сети впервые показали статуэтку со взрывчаткой (фото)
По информации росСМИ, на "золотом бюсте" находился магнит, который не позволял произойти случайному взрыву. Обвиненная Дарья Трепова получила приказ снять его перед вручением "военкору".
В сети появилась фотография статуэтки со взрывчаткой, которая унесла жизнь российского "военкора" Владлена Татарского, а также новые подробности происшествия. Об этом сообщили росСМИ 13 апреля.
Речь идет о том самом бюсте со взрывчаткой внутри, который якобы россиянка Дарья Трепова вручила пропагандисту Владлену Татарскому во время творческого вечера в одном из кафе Санкт-Петербурга.
По информации экспертов, внутри статуэтки мог быть пластит — советское пластичное взрывчатое вещество.
"Магнит на дне статуэтки не давал произойти случайному взрыву. Когда Трепова убрала магнит, украинские агенты смогли дистанционно привести бомбу в действие", — говорится в сообщении.
Кроме того, источник утверждает, что о своих действиях обвиненная в убийстве Дарья Трепова отчитывалась перед куратором, который якобы дал ей это задание. В день происшествия ей приказали перед вручением снять с бюста магнит и сказать Владлену Татарскому, что это подарок от Союза скульпторов.
"Исполнительница взрыва в петербургском кафе обращалась к батюшке с просьбой благословить ее на переезд в Киев и занятие там журналистикой, однако он благословил девушку лишь на дорогу", — продолжили росСМИ.
Представители украинской власти никак не прокомментировали инцидент на момент публикации материала.
Напомним, 2 апреля, в Санкт-Петербурге в кафе "Street food bar" раздался взрыв. В результате инцидента погиб российский военкор и пропагандист Владлен Татарский, который проводил в заведении творческий вечер.
3 апреля силовики задержали подозреваемую в убийстве Татарского Дарью Трепову, которая и вручила ему "золотой" бюст. Российские журналисты утверждают, что Трепова находилась в квартире на севере Петербурга, а убийство пропагандиста она планировала заранее.