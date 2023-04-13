Вбивство Владлена Татарського: у мережі вперше показали статуетку з вибухівкою (фото)

За інформацією росЗМІ, на "золотому бюсті" знаходився магніт, який не дозволяв статися випадковому вибуху. Звинувачена Дар'я Трепова отримала наказ зняти його перед врученням "військкорові".

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У мережі з'явилася фотографія статуетки з вибухівкою, яка забрала життя російського "військкора" Владлена Татарського, а також нові подробиці події. Про це повідомили росЗМІ 13 квітня.

Йдеться про той самий бюст з вибухівкою всередині, який нібито росіянка Дар'я Трепова вручила пропагандисту Владлену Татарському під час творчого вечора в одному з кафе Санкт-Петербурга.

За інформацією експертів, усередині статуетки міг бути пластит — радянська пластична вибухова речовина.

"Магніт на дні статуетки не давав статися випадкового вибуху. Коли Трепова прибрала магніт, українські агенти змогли дистанційно привести бомбу в дію", — йдеться у повідомленні.

Крім того, джерело стверджує, що про свої дії звинувачена у вбивстві Дар'я Трепова звітувала перед куратором, який нібито дав їй це завдання. У день пригоди їй наказали перед врученням зняти з бюста магніт і сказати Владлену Татарському, що це подарунок від Спілки скульпторів.

"Виконавця вибуху в петербурзькому кафе зверталася до батюшки з проханням благословити її на переїзд до Києва та заняття там журналістикою, проте він благословив дівчину лише на дорогу", — продовжили росЗМІ.

Представники української влади не прокоментували інцидент на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 2 квітня, у Санкт-Петербурзі у кафе "Street food bar" пролунав вибух. Внаслідок інциденту загинув російський вiйськкор та пропагандист Владлен Татарський, який проводив у закладі творчий вечір.

3 квітня силовики затримали підозрювану у вбивстві Татарського Дар'ю Трепову, яка і вручила йому "золотий бюст". Російські журналісти стверджують, що Трепова була у квартирі на півночі Петербурга, а вбивство пропагандиста вона планувала заздалегідь.