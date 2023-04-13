Виновен лично Путин: Шмыгаль отреагировал на казнь украинского пленного (видео)

Глава украинского правительства подчеркнул, что казнь военного, о которой стало известно 11 апреля, далеко не единственное преступление такого рода, совершенное ВС РФ и наемниками ЧВК "Вагнер".

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Президент России Владимир Путин несет личную ответственность за то, что бойцы ВС РФ жестоко убили украинского военного, отрезав ему голову. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эксклюзивном интервью CNN 13 апреля.

"Он (Путин — ред.) несет ответственность за преступление агрессии, поскольку он отдал приказ вторгнуться в Украину и совершать все эти преступления", — сказал глава украинского правительства, обсуждая с журналистами тему преступлений российских военных в Украине.

Он уточнил, что казнь украинского военного, видеокадры которой были опубликованы в интернете несколько дней назад, — не первое преступление такого рода, совершенное российскими солдатами на территории Украины.

"Украина расследует это и другие преступления россиян в Украине. Нам важно, чтобы все виновные понесли ответственность, в том числе политическое руководство РФ", — подчеркнул Шмыгаль.

Глава Кабмина также, пользуясь случаем, обратился к мировым лидерам. Он попросил жестко реагировать на подобные происшествия и не оставться в стороне.

Заметим, что 12 апреля телеканал CNN нашел еще одно видео обезглавливания украинского военного. На видео у украинских военнопленных также отрезаны руки. По данным американских журналистов, боевики ЧВК "Вагнер" могли быть причастны к казни двух украинских военных.

Напомним, 11 апреля в сети появились видеокадры жестокого убийства украинского военнопленного российскими военными. Ролик опубликовал в сети российский блогер Владислав Поздняков, но после распространения видео начал утверждать, что первоисточник не он. Глава ОП Андрей Ермак уже заявил, что за все будет ответственность и расплата.