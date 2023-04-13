Винен особисто Путін: Шмигаль відреагував на страту українського полоненого (відео)

Глава українського уряду підкреслив, що страта військового, про яку стало відомо 11 квітня, далеко не єдиний подібний злочин, скоєний ЗС РФ і найманцями ПВК "Вагнер".

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Президент Росії Володимир Путін несе особисту відповідальність за те, що бійці ЗС РФ жорстоко вбили українського військового, відрізавши йому голову. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ексклюзивному інтерв'ю CNN 13 квітня.

"Він (Путін — ред.) несе відповідальність за злочин агресії, оскільки він наказав вторгнутися в Україну і чинити всі ці злочини", — сказав глава українського уряду, обговорюючи з журналістами тему злочинів російських військових в Україні.

Він уточнив, що страта українського військового, відеокадри якої були опубліковані в інтернеті кілька днів тому, — не перший такий злочин, скоєний російськими солдатами на території України.

"Україна розслідує це та інші злочини росіян в Україні. Нам важливо, щоб усі винні понесли відповідальність, у тому числі політичне керівництво РФ", — наголосив Шмигаль.

Глава Кабміну також, користуючись нагодою, звернувся до світових лідерів. Він попросив жорстко реагувати на подібні події та не залишитися осторонь.

Зауважимо, що 12 квітня телеканал CNN знайшов ще одне відео обезголовлення українського військового. На відео в українських військовополонених також відрізано руки. За даними американських журналістів, бойовики ПВК "Вагнер" могли бути причетні до страти двох українських військових.

Нагадаємо, 11 квітня у мережі з'явилися відеокадри жорстокого вбивства українського військовополоненого російськими військовими. Ролик опублікував у мережі російський блогер Владислав Поздняков, але після поширення відео почав стверджувати, що першоджерело не він. Голова ОП Андрій Єрмак уже заявив, що за все буде відповідальність та розплата.