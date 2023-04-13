Внутривидовая борьба элит: в Минобороны назвали причины появления видео с казнью бойца ВСУ

По словам замминистра обороны Анна Маляр, выкладывая такие ролики силовая элита РФ топит своих соперников, что является признаком внутренней борьбы.

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Заместитель министра обороны Анна Маляр предположила, что появившееся видео с жестокой казнью украинского военнослужащего может быть результатом внутренней борьбы в Российской Федерации. 13 апреля в эфире телемарафона она рассказала, что причиной появления в сети видеоролика может стать "внутривидовая борьба" среди российских силовых элит.

"Это, возможно, борьба внутри российских силовых элит. Сейчас есть предположения, представители какого подразделения это могли сделать. Возможно, это как раз и есть внутривидовая борьба в самой Российской Федерации. Они таким образом друг друга топят, выдавая на публики подобные видео", — сказала Маляр.

Кроме того замминистра озвучила и другую версию обнародования кадров казни украинского военного. По ее словам, возможно таким образом россияне хотят запугать защитников, впрочем, Маляр высказала сомнения по поводу того, что украинцев можно каким-то образом запугать после всего, что они пережили за прошедший год.

Также Маляр предположила, почему вообще российские оккупанты снимают такой видеоматериал. По ее мнению, есть два варианта: первый — захватчики отчитываются о выполнении задачи, второй — те, кто принимал участие в казни испытывают определенное удовольствие и самоутверждаются.

Замминистра добавила, что благодаря обнародованным кадрам есть шанс, что все эти люди ответят на международном уровне за содеянные преступления.

Напомним, специалист по международному праву Андрей Яковлев в комментарии Фокусу пояснил, что целью публикации видео с казнью украинского военнослужащего могла быть попытка сорвать планы ВСУ и подготовку военных к контрнаступлению. По его словам, видео могло быть также обнародовано с целью перебить скандал, связанный с утечкой информации из Пентагона.