Внутривидовая борьба элит: в Минобороны назвали причины появления видео с казнью бойца ВСУ
По словам замминистра обороны Анна Маляр, выкладывая такие ролики силовая элита РФ топит своих соперников, что является признаком внутренней борьбы.
Заместитель министра обороны Анна Маляр предположила, что появившееся видео с жестокой казнью украинского военнослужащего может быть результатом внутренней борьбы в Российской Федерации. 13 апреля в эфире телемарафона она рассказала, что причиной появления в сети видеоролика может стать "внутривидовая борьба" среди российских силовых элит.
"Это, возможно, борьба внутри российских силовых элит. Сейчас есть предположения, представители какого подразделения это могли сделать. Возможно, это как раз и есть внутривидовая борьба в самой Российской Федерации. Они таким образом друг друга топят, выдавая на публики подобные видео", — сказала Маляр.
Кроме того замминистра озвучила и другую версию обнародования кадров казни украинского военного. По ее словам, возможно таким образом россияне хотят запугать защитников, впрочем, Маляр высказала сомнения по поводу того, что украинцев можно каким-то образом запугать после всего, что они пережили за прошедший год.
Также Маляр предположила, почему вообще российские оккупанты снимают такой видеоматериал. По ее мнению, есть два варианта: первый — захватчики отчитываются о выполнении задачи, второй — те, кто принимал участие в казни испытывают определенное удовольствие и самоутверждаются.
Замминистра добавила, что благодаря обнародованным кадрам есть шанс, что все эти люди ответят на международном уровне за содеянные преступления.
Напомним, специалист по международному праву Андрей Яковлев в комментарии Фокусу пояснил, что целью публикации видео с казнью украинского военнослужащего могла быть попытка сорвать планы ВСУ и подготовку военных к контрнаступлению. По его словам, видео могло быть также обнародовано с целью перебить скандал, связанный с утечкой информации из Пентагона.