Внутрішньовидова боротьба еліт: у Міноборони назвали причини появи відео з стратою бійця ЗСУ

За словами заступника міністра оборони Ганна Маляр, викладаючи такі ролики силова еліта РФ топить своїх суперників, що є ознакою внутрішньої боротьби.

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Заступник міністра оборони Ганна Маляр припустила, що відео з жорстокою стратою українського військовослужбовця, що з'явилося в мережі, може бути результатом внутрішньої боротьби в Російській Федерації. 13 квітня в ефірі телемарафону вона розповіла, що причиною появи відеоролика може стати "внутрішньовидова боротьба" серед російських силових еліт.

"Це, можливо, боротьба всередині російських силових еліт. Зараз є припущення, представники якого підрозділу це могли зробити. Можливо, це якраз і є внутрішньовидова боротьба в самій Російській Федерації. Вони таким чином один одного топлять, видаючи на публіку такі відео", — сказала Маляр.

Крім того, заступник міністра озвучила й іншу версію оприлюднення кадрів страти українського військового. За її словами, можливо, таким чином росіяни хочуть залякати захисників, втім, Маляр висловила сумніви щодо того, що українців можна якимось чином залякати після всього, що вони пережили за минулий рік.

Також Маляр припустила, чому загалом російські окупанти знімають такий відеоматеріал. На її думку, є два варіанти: перший — загарбники звітують про виконання завдання, другий — ті, хто брав участь у страті, відчувають певне задоволення і самостверджуються.

Заступник міністра додала, що завдяки оприлюдненим кадрам є шанс, що всі ці люди дадуть відповідь на міжнародному рівні за скоєні злочини.

Нагадаємо, фахівець з міжнародного права Андрій Яковлєв у коментарі Фокусу пояснив, що метою публікації відео зі стратою українського військовослужбовця могла бути спроба зірвати плани ЗСУ та підготовку військових до контрнаступу. За його словами, відео могло бути також оприлюднене з метою перебити скандал, пов'язаний із витоком інформації з Пентагону.