Хотіли зірвати контрнаступ: експерт розповів, навіщо в мережу виклали відео страти полоненого

Фахівець із міжнародного права Андрій Яковлєв висловив припущення про те, що відеокадри зі стратою опублікували не лише з метою зірвати весняний контрнаступ. Для російських військових участь у вбивстві могла стати своєрідною ініціацією.

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Публікація відео зі стратою українського полоненого, якому російські солдати відрізали голову, могло мати на меті зірвати плани ЗСУ та підготовку військових до наступу. Про це у коментарі Фокусу розповів адвокат об'єднання "Амбрела", фахівець із міжнародного права Андрій Яковлєв.

"Це відео могло бути оприлюднене, наприклад, щоб перебити скандал, пов'язаний із витоком інформації з Пентагону, де йдеться про втрати, в тому числі й з російського боку. На жахливе відео реагує багато хто, воно відволікає, змушує змінювати плани. Я не сумніваюся, що це відео було опубліковано точно не випадково ", — сказав Яковлєв.

При чому, як каже експерт, у злочинців могли бути інші мотиви, коли вони записували відео страти.

"Цей злочин скоєно з садистськими нахилами, люди на відео діяли як маніяки. І мета не просто залякати, а насолодитися процесом, як страшно це не звучало. Мабуть, це певний обряд посвяти. Я звертаю увагу на слова вбивці: "що раніше цього не робив…". Вони важливі", — додав експерт.

Нагадаємо, 11 квітня у мережі з'явилося відео, на якому росіяни жорстоко вбивають українського військовополоненого. Чоловікові відрізали голову, коли він був ще живий.

А на початку березня 2023 року в мережі з'явилося одне з перших відео страти з російськими солдатами. На відео людину у формі вбивають чергою пострілів після того, як вона, дивлячись у камеру, каже "Слава Україні!".