Хотели сорвать контрнаступление: эксперт расказал, зачем в сеть выложили видео казни пленного

Специалист по международному праву Андрей Яковлев высказал предположение о том, что видеокадры с казнью опубликовали не только с целью сорвать весенне контрнаступление. Для российских военных участие в убийстве могло стать своеобразной инициацией.

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Публикация видео с казнью украинского пленного, которому российские солдаты отрезали голову, могло преследовать цель сорвать планы ВСУ и подготовку военных к наступлению. Об этом в комментарии Фокусу рассказал адвокат объединения "Амбрела", специалист по международному праву Андрей Яковлев.

"Это видео могло быть обнародовано, например, чтобы перебить скандал, связанный с утечкой информации из Пентагона, где речь идет о потерях, в том числе и с российской стороны. На ужасное видео реагируют многие, оно отвлекает, заставляет менять планы. Я не сомневаюсь, что это видео было опубликовано точно не случайно", — сказал Яковлев.

При чем, как говорит эксперт, у совершивших преступление были возможны другие причины его записать.

"Это преступление совершено с садистскими наклонностями, люди на видео действовали как маньяки. И цель не просто запугать, а насладиться процессом, как страшно это не звучало. Пожалуй, это определенный обряд посвящения. Я обращаю внимание на слова убийцы: "что раньше этого не делал…". Они важны", — добавил эксперт.

Напомним, 11 апреля в сети появилось видео, на котором россияне жестоко убивают украинского военнопленного. Мужчине отрезали голову, когда он был еще живой.

А в начале марта 2023 в сети появилось одно из первых видео казни с российскими солдатами. На видео человека в форме убивают очередью выстрелов после того, как он, глядя в камеру, говорит "Слава Украине!".