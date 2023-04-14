"Ничего святого нет": в ВСУ рассказали, есть ли угроза ракетных ударов на Пасху (видео)

Россия в эти выходные может устроить разные провокации. В Воздушных силах отмечают, что угроза обстрелов и дальше будет сохраняться, потому что в мае еще несколько "праздничных" дней россиян.

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Украинцам следует готовиться к обстрелам со стороны РФ каждый день и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Их духовность нам всем прекрасно понятна. Для них нет ничего святого, поэтому они могут совершать разные провокации и на эти праздники, и впереди еще их скрепные первомайские, девятимайские и так далее. Надо к этому готовиться, быть бдительными беречь себя", — сказал Юрий Игнат.

Он добавил, как пример, что РФ иногда "не оправдывает ожиданий". Так, украинцы ожидали массированного ракетного удара на годовщину российского вторжения, а Россия нанесла удары 9 марта.

Юрий Игнат заверил, что воздушные силы ВСУ, как всегда, будут делать все возможное, чтобы минимизировать эти угрозы и призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, что Россия усилила наступление на Бахмут и перебросила туда "элитные" подразделения ВС РФ в поддержку наемникам ЧВК "Вагнер". Впрочем, украинские защитники умело деклассируют российских десантников.

Напомним, в понедельник, 10 апреля, министр обороны Украины Алексей Резников пригласил иностранных пилотов многоцелевых истребителей F-16 воевать на стороне Украины. Резников отметил, что "Иностранный легион" готов открыть свои двери для опытных специалистов, умеющих обслуживать САУ Caesar.