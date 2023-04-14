"Нічого святого немає": в ЗСУ розповіли, чи є загроза ракетних ударів на Великдень (відео)

Росія цими вихідними може влаштувати різні провокації. В Повітряних силах зазначають, що загроза обстрілів й надалі зберігатиметься, бо попереду в травні ще кілька "святкових" днів росіян.

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Українцям варто бути готовими до обстрілів з боку РФ кожного дня та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Їхня духовність нам всім прекрасно зрозуміла. Для них немає нічого святого, тому вони можуть зробити різні провокації і на ці свята, і попереду ще їхні скрєпи первомайські, дев'ятимайські й так далі. Треба до цього готуватися, бути пильними берегти себе", — сказав Юрій Ігнат.

Він додав, як приклад, що РФ іноді "не виправдовує очікувань". Так, українці очікували масованого ракетного удару на річницю російського вторгнення, а Росія завдала ударів 9 березня.

Юрій Ігнат запевнив, що Повітряні сили ЗСУ, як завжди, будуть робити все можливе, щоб мінімізувати ці загрози та закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, що Росія посилила наступ на Бахмут і перекинула туди "елітні" підрозділи ЗС РФ на підтримку найманцям ПВК "Вагнер". Втім, українські захисники вправно декласують російських десантників.

Нагадаємо, у понеділок, 10 квітня, міністр оборони України Олексій Резніков запросив іноземних пілотів багатоцільових винищувачів F-16 воювати на боці України. Резніков зазначив, що "Іноземний легіон" готовий відкрити свої двері для досвідчених фахівців, які вміють обслуговувати САУ Caesar.