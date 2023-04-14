Донецкие каналы и блоггеры рассказали, что в городе открыли первую кассу самообслуживания. Она появилась в супермаркете "Авоська".

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В Донецке, где российские оккупанты провозгласили так называемую "ДНР", в 2023 году начала работать первая касса самообслуживания. Соответствующее видео появилось в сети, сообщает Фокус.

Такое событие выглядит довольно странным, ведь цивилизованный мир уже долго использует соответствующие технологии. Донецк принимал матчи Евро-2012 года, мировые звезды выступали на "Донбасс Арене", а сегодня местные жители удивляются кассе самообслуживания.

"Просто нужно сканировать штрих код. Теперь такое легко можно оплатить", – заявил парень на видео.

В "ДНР" в сентябре 2022 года заявили, что на псевдореферендуме намерены использовать новые технологии и устроить онлайн-голосование из России. Так называемая "общественная палата ДНР" заявила, что будет выступать с соответствующей инициативой дистанционного голосования для ряда территорий в оккупированном российскими войсками регионе, а также для "граждан республики", проживающих в Российской Федерации.

Louis Vuitton в марте 2022 года попал в новый скандал из-за символики, похожей на эмблему российских захватчиков. Французский модный дом представлял новую женскую коллекцию на Неделе моды в Париже. Был представлен ролик, в котором украинцы увидели негласную поддержку РФ и ДНР — хотя красный, синий, белый цвета присутствуют как на флаге Франции, так и на триколоре Российской Федерации. Модный дом Louis Vuitton выпустил соответствующую рекламу, использовав красный, синий и белый цвета, а также латинскую букву V, уже ставшую символом российско-украинской войны. Это и вызвало широкий резонанс в цивилизованном мире.