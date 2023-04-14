Донецькі канали та блогери розповіли, що в місті відкрили першу касу самообслуговування. Вона з'явилася в супермаркеті "Авоська".

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У Донецьку, де російські окупанти проголосили так звану "ДНР", у 2023 році почала працювати перша каса самообслуговування. Відповідне відео з'явилося в мережі, повідомляє Фокус.

Така подія здається доволі дивною, адже цивілізований світ уже тривалий час використовує відповідні технології. Донецьк приймав матчі "Євро-2012", світові зірки виступали на "Донбас-Арені", а сьогодні місцеві мешканці дивуються касі самообслуговування.

"Просто треба сканувати штрих код. Тепер таке легко можна сплатити", — заявив хлопець на відео.

У "ДНР" у вересні 2022 року заявили, що на псевдореферендумі мають намір використати нові технології та влаштувати онлайн-голосування з Росії. Так звана "громадська палата ДНР" заявила, що виступатиме з відповідною ініціативою дистанційного голосування для низки територій в окупованому російськими військами регіоні, а також для тих "громадян республіки", хто мешкає в Російській Федерації.

Louis Vuitton у березні 2022 року потрапив у новий скандал через символіку, схожу на емблему російських загарбників. Французький модний дім представляв нову жіночу колекцію на Тижні моди в Парижі. Був представлений ролик, у якому українці побачили негласну підтримку РФ і "ДНР" — хоча червоний, синій, білий кольори присутні як на прапорі Франції, так і на триколорі Російської Федерації. Модний дім Louis Vuitton випустив відповідну рекламу, використавши червоний, синій і білий кольори, а також латинську літеру V, яка вже стала символом російсько-української війни. Це й викликало широкий резонанс у цивілізованому світу.