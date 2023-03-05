Louis Vuitton потрапив у новий скандал через символіку, схожу на емблему російських окупантів (відео)

Французький модний дім, представляючи нову жіночу колекцію на Тижні моди в Парижі, випустив відеоролик, в якому українці побачили негласну підтримку РФ та "ДНР" — хоча червоний, синій, білий кольори присутні як на прапорі Франції, так і на триколорі РФ.

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Модний дім Louis Vuitton випустив рекламу, використавши червоний, синій та білий кольори, а також латинську літеру V, яка вже стала символом російсько-української війни.

Рекламний ролик бренд опублікував на своїй офіційній сторінці у Твіттері.

На опублікованих кадрах червоно-синьо-біле полотнище із чорною літерою V розгортається на одній із стін зали, в якій стоять античні скульптури.

[ + – ] Скандальний ролик Louis Vuitton

Випуск ролика модний дім Louis Vuitton приурочив до презентації нової жіночої колекції Тижня моди в Парижі, відкриття якої відбудеться 6 березня в музеї Орсі (музей образотворчих мистецтв, збудований у Парижі на лівому березі Сени, — ред.).

Проте користувачі українського сегменту соцмережі побачили в цьому негласну підтримку війни у нашій країні. Оскільки поєднання кольорів, використаних у рекламному ролику модного будинку, ідентичне кольорам російського прапора.

Крім того, на одному з відеокадрів видно й інше поєднання кольорів — чорного, синього і червоного кольорів. Саме ці кольори зображені на прапорі так званої ДНР.

Також українців розлютило, що модний дім використав у своєму ролику букву V — її, як і латинську Z, наносять на свою техніку російські військові, які воюють в Україні.

"Я українка і мені не подобається ця реклама. "LV" було б краще, але ви обрали знак війни та психопатів. Чому? Невже ви самі такі ж хворі?" — Написала одна з користувачок.

[ + – ] Нова реклама Louis Vuitton викликала багато негативних коментарів з боку українців

Пресслужба Louis Vuitton у відповідь на негативні коментарі нагадала, що білий, червоний та синій — це також кольори прапора Франції. А латинська буква V, як і L — символи модного бренду.

[ + – ] Національний прапор Франції [ + – ] Національний триколор РФ

До речі, практично рік тому, наприкінці березня 2022 року Louis Vuitton потрапив у схожий скандал, пов'язаний із повномасштабним вторгненням в Україну.

Тоді Louis Vuitton випустив нову колекцію ювелірних прикрас, виконаних у вигляді букв "Z" та "V". Саме ці символи наносили білою фарбою на військову техніку російські військові, які вторглися в Україну.

Нагадаємо, наприкінці липня 2022 року Louis Vuitton після скандалу через прикраси з символом Z представив ремінь з голубом миру. Переосмислена буква V на монограмі пряжки — один з останніх привітів Вірджіла Абло, креативного директора Louis Vuitton, який помер від раку минулого листопада.

Фокус писав також про те, що наприкінці листопада 2022 року модний будинок Louis Vuitton презентував свою нову колекцію "CRUISE 2023". Проте зимова частина представленої колекції викликала неоднозначну реакцію у соціальних мережах, оскільки українці побачили там "Російські мотиви".