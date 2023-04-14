Похоронили с флагом Украины: в Бахмуте погиб командир из Интернационального легиона ВСУ (Фото)

Супруга погибшего Михала Журека рассказала, что, отправляясь в Украину в апреле прошлого года, он сказал, что будет бороться за свободу нашей страны, а также безопасность Польши. По возвращении домой боец хотел пойти служить в польскую армию.

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В Бахмуте погиб 45-летний Михал Журек, командир одного из подразделений добровольческого Интернационального легиона ВСУ. Его похоронили вблизи Кемпно в пятницу, 14 апреля. Об этом информирует PAP.

На прощальную церемонию, кроме родственников и близких погибшего, также прибыли представители местных властей. Присутствовавшие украинки положили на гроб украинский флаг. Рядом стоял букет цветов в национальных цветах Украины.

Ксендз Роман Кшижаняк, который проводил церемонию, отметил, что поступки важны не для самого человека, а для окружающих. По его словам, Михал пожертвовал своей жизнью ради защиты другого человека.

Похороны Михала Журека Фото: PAP

С прощальным словом выступили родственники бойца. Как рассказала жена воина Агаты Журек, он реализовал себя в армии. Михал отличился высокими профессиональными характеристиками.

"Я не слышала о нем плохого слова", – заявила женщина.

Она не была против, когда год назад в апреле Михал решил уехать в Украину. Он сказал, что будет бороться за свободу Украины и безопасность Польши. После возвращения Родину хотел служить в Войске Польском. Женщина призналась, что получила мало информации о смерти мужчины. Известно, что он получил тяжелое ранение в голову в Бахмуте в результате артиллерийских обстрелов. Герой скончался 25 марта в больнице в Днепре.

Кто такой Михал Журек

Михаил Журек был командиром взвода добровольческого Интернационального легиона Вооруженных Сил Украины. Перед тем как пойти на войну, получил опыт в войсках территориальной обороны. Нехватка активно участвовала в обороне Бахмута. У мужчины осталось четверо детей от 12 до 18 лет.

Напомним, министр канцелярии Совета министров Польши Михал Дворчик 24 марта сообщил информацию о гибели польского гражданина, воевавшего на стороне Вооруженных Сил Украины. Личности погибшего героя он не назвал. Также сообщил, что еще двое добровольцев получили ранения на поле боя в Украине и находятся в тяжелом состоянии.