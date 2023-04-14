Поховали з прапором України: у Бахмуті загинув командир із Інтернаціонального легіону ЗСУ (Фото)

Дружина загиблого Міхала Журека розповіла, що, вирушаючи в Україну у квітні минулого року, він сказав, що боротиметься за свободу нашої країни, а також безпеку Польщі. Після повернення додому боєць хотів піти служити до польської армії.

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У Бахмуті загинув 45-річний Міхал Журек, командир одного з підрозділів добровольчого Інтернаціонального легіону ЗСУ. Його поховали поблизу Кемпно в п'ятницю, 14 квітня. Про це інформує PAP.

На прощальну церемонію, окрім родичів і близьких загиблого, також прибули представники місцевої влади. Українці, які були присутні, поклали на труну український прапор. Поруч стояв букет квітів у національних кольорах України.

Ксьондз Роман Кшижаняк, який проводив церемонію, зазначив, що вчинки важливі не для самої людини, а для тих, хто її оточує. За його словами, Міхал пожертвував своїм життям заради захисту іншої людини.

Похорон Міхала Журека Фото: PAP

Із прощальним словом виступили родичі бійця. Як розповіла дружина воїна Аґата Журек, він реалізував себе в армії. Міхал відзначився високими професійними характеристиками.

"Я не чула про нього поганого слова", — заявила жінка.

Вона не була проти, коли рік тому у квітні Міхал вирішив поїхати в Україну. Він сказав, що боротиметься за свободу України та безпеку Польщі. Після повернення на Батьківщину хотів служити у Війську Польському. Жінка зізналася, що отримала мало інформації щодо смерті чоловіка. Відомо, що він отримав тяжке поранення у голову в Бахмуті внаслідок артилерійського обстрілу. Герой помер 25 березня в лікарні у Дніпрі.

Хто такий Міхал Журек

Міхал Журек був командиром взводу добровольчого Інтернаціонального легіону Збройних сил України. Перед тим, як піти на війну, отримав досвід у військах територіальної оборони. Брак активну участь в обороні Бахмута. У чоловіка залишилося четверо дітей віком від 12 до 18 років.

Нагадаємо, міністр канцелярії Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик 24 березня повідомив інформацію щодо загибелі польського громадянина, який воював на боці Збройних сил України. Особи загиблого героя він не назвав. Також повідомив, що ще двоє добровольців отримали поранення на полі бою в Україні та перебувають у важкому стані.