Far Cry: танки HS-100 Республики Яра

По современным меркам Яра – бедная страна, которая изо всех сил пытается обеспечить вещами первой необходимости свое население численностью около 6 миллионов человек. Военная хунта Антона Кастильо унаследовала большой, но основательно устаревший военный аппарат. Фокус перевел статью об анализе бронетехники в игре Far Cry 6.

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"Есть львы, а есть ягнята. Властвуй, или властвовать будут над тобой. Кастильо должен быть львом. Ибо Яра полна ягнят", — Антон Кастильо.

Гражданскую войну в Яре 2021 года затмила война в Нагорном Карабахе за год до этого и российско-украинская война вскоре после этого. Война в Яре по интенсивности напоминает первую, но ее действие разворачивалось прямо посреди Карибского бассейна Америки. Как Национальные вооруженные силы обороны, верные жестокому режиму Антона Кастильо, так и противостоящий им повстанческий альянс под названием "Либертад" развернули множество боевых бронированных машин. Одной из ББМ, активно используемых обеими сторонами, был обманчиво неприметный танк HS-100. Часто даже самые опытные военные аналитики ошибочно идентифицируют его как Т-55 или Т-62, однако танк HS-100 является идеальным воплощением бурной истории карибского островного государства Яра.

Фокус перевел статью Teslashark в соавторстве со Стейном Митцером и Юстом Олимансом о танках в игре Far Cry 6.

По современным меркам, Яра — бедная страна, которая изо всех сил пытается обеспечить жильем, транспортом и другими вещами первой необходимости свое население численностью около 6 миллионов человек. Вдохновленные пламенем кубинской революции, партизаны-коммунисты Яры, поддерживаемые Советским Союзом, начали революцию в 1967 году, свергнув крайне непопулярный режим Габриэля Кастильо. Распад Советского Союза в 1991 году привел экономику Яры в упадок. Несмотря на экономическую помощь со стороны соседних социалистических государств, таких как Куба и Венесуэла, Яра продолжает переживать безнадежный экономический спад и политическую нестабильность. В 2014 году Антон Кастильо, сын свергнутого Габриэля Кастильо, был избран на пост президента, пообещав восстановить Яру, но при этом быстро свел на нет политическую оппозицию и основные права человека в тропической стране. То, что президент осуществил за время своего пребывания на посту, было далеко от его предвыборных обещаний.

Военная хунта Антона Кастильо унаследовала большой, но основательно устаревший военный аппарат. При коммунизме Яра стала зависеть от Советского Союза в плане военной помощи и защиты. Советская военная помощь, бесплатно предоставляемая Яре с 1967 года до конца 1980-х годов, составляла более 225 миллионов долларов в год и позволила превратить Национальные силы обороны (FND) из небольшой армии, нацеленной на борьбу с повстанцами-коммунистами, в серьезные вооруженные силы, призванные защитить Яру от возможного вторжения США. Тем не менее оценка ЦРУ в конце 1990-х годов показала, что бронетанковые и артиллерийские подразделения FND находятся на низком уровне боеготовности из-за "сильно сокращенных" тренировок, вызванных нехваткой топлива, и что большинство военных машин было отправлено на бессрочное хранение.

Основным танком Национальных сил обороны с конца 1960-х годов был HS-100. К началу 1980-х были получены сотни этих танков, а советская программа ограниченной модернизации, проводившаяся на протяжении 1980-х годов, и местная программа модернизации 2010-х годов обеспечили их постоянную боеспособность против любых сил, имеющих наглость нарушить суверенитет Яры. Группа советских войск на Яре (ГСВЯ), когда-то развернутая на острове, также использовала HS-100 (один из них можно увидеть на заглавном изображении) вместо вездесущих Т-55 или Т-62. Несмотря на упорные слухи, ни FND, ни советские ГСВЯ никогда не получали Т-72.

HS-100M(V) Versión 2017 Национальных сил обороны. Это один из нескольких десятков HS-100M, которые были модернизированы динамической защитой (ERA) "Контакт-1" начиная с 2017 года

Худой Смешанный-100 (Hudoy Smeshannyy) был единственным танком конструкции легендарного советского конструктора танков Федора Федоровича Петрова (1902-1978). В январе 1944 года, когда первые Т-44 только сходили с конвейера, конструкторский коллектив завода НКВ № 9 получил от советского Верховного командования задание на проектирование нового танка, который мог бы использовать пока еще не разработанное 100-мм орудие Д-10 в полностью вращающейся башне. Базовая конструкция корпуса HS-100 была почти напрямую заимствована у Т-44. Расположение колес и двигателей также практически идентично Т-44. А вот башня HS-100 очень похожа на башню более нового Т-54.

Затянувшаяся фаза проектирования и эволюция конструкции Т-44 в очень успешные Т-54/55 (на которых были установлены те же 100-мм Д-10) означали, что HS-100 никогда не достигнет признания, на которое рассчитывал его конструктор Петров. Из-за нехватки места ему даже пришлось остановиться на укороченной и облегченной версии пушки Д-10, получившей обозначение Д-10Н. Тем не менее HS-100 был признан удовлетворительным для использования во второсортных советских дивизиях (таких, как ГСВЯ) и для экспорта, и его производство продолжалось в течение 1950-х годов. В конструкции не было предусмотрено никакой радиационной защиты. Внутреннюю часть танка можно охарактеризовать как тесную, а механизм поворота башни оказался недостаточно мощным.

После модернизации большого количества своих Т-55 и Т-62 до улучшенного стандарта "М" Советский Союз предложил аналогичный пакет модернизации пользователям HS-100, включая Яру. Впоследствии 150 машин HS-100 (и еще 50 машин ГСВЯ) были модернизированы до стандарта HS-100M, в результате чего на башне была установлена баллистическая защита BDD, резиновые боковые юбки, новый механизм поворота башни и дымовые гранатометы на правой стороне башни. В целях экономии средств лазерный дальномер (LRF) не устанавливался. Начиная с 2017 года, несколько десятков HS-100M были модернизированы путем добавления на башню и гласис динамической защиты "Контакт-1" местного производства, получив название HS-100M(V) Vs. 2017.

HS-100M(V) Vs. 2017. Обратите внимание на хаотичную установку ЭРА "Контакт-1" на башню и гласис

Распад Советского Союза в декабре 1991 года оказал немедленное и разрушительное воздействие на Яру. Ценная советская помощь и торговые привилегии прекратились, поскольку Россия больше не была заинтересована в оказании дорогостоящей поддержки своему коммунистическому форпосту в Карибском море. Вскоре в Яре начался социальный и финансовый кризис, известный как "Особый период" (Período Especial). Этот период оказал глубокое влияние и на Национальные силы обороны, поскольку в результате прекращения поддержки со стороны России их боевой дух и подготовка значительно ухудшились. Распад Советского Союза также серьезно повлиял на поставки запасных частей в Яру, и уже через несколько лет значительное количество типов оборудования пришлось консервировать, чтобы поддерживать в рабочем состоянии все меньшее количество устаревающих систем вооружения и самолетов.

На рассекреченной фотографии ЦРУ изображено несколько обломков HS-100 на территории военной базы на Яре. Эти экземпляры были разобраны на запчасти, чтобы поддерживать в рабочем состоянии другие HS-100

В 2010-х годах ВМС Яры вслед за Кубой и Ираном переоборудовали ряд грузовых судов во временные фрегаты, известные как класс "Леон де Яра" (что означает "Лев Яры"). Для этой цели на фрегатах были модифицированы и установлены шесть башенных установок HS-100, а также две пусковые установки противокорабельных ракет P-15M Termit, снятые со списанных ракетных катеров класса Oса II. В общей сложности три корабля были переоборудованы в двух конфигурациях: "Леон де Яра" и "Габриэль Кастильо" (на фото ниже) имели одну башню HS-100 на передней палубе и одну на задней, а "Виатор" — две башни, расположенные бок о бок на передней палубе. По крайней мере, еще одно судно проходило переоборудование во время гражданской войны и было захвачено силами повстанческого альянса, которые разграбили его и пустили на слом несколько лет спустя.

Два фрегата класса FDN "Леон де Яра". Обратите внимание на башню HS-100 на носу и две пусковые установки P-15M Termit (снятые со списанных ракетных катеров класса Oса II) в середине корабля

Крупный план башни HS-100, установленной на фрегате класса "Сан-Мигель"

Во время гражданской войны в Яре в 2021 году HS-100 плохо проявили себя в бою из-за широкого распространения бронебойного оружия, награбленного с оружейных складов FND. Десятки ОБТ были потеряны из-за РПГ, СВУ и самодельных боеприпасов, сброшенных с небольших квадрокоптеров, поскольку танкисты FND имели привычку оставлять люки своих танков открытыми, выходя на улицу покурить. Страдания HS-100 продолжились и после официального завершения боевых действий, когда бывшие солдаты FND, все еще остававшиеся на своих военных базах, превратили свои танки в стационарные доты, чтобы заключить выгодные сделки о примирении с победившим новым правительством под руководством "Либертад".

Обломки двух HS-100, уничтоженных огнем РПГ "Либертад" во время гражданской войны в Яре в 2021 году

История HS-100, которую не замечают и недооценивают, во многом повторяет историю его главного пользователя: Республики Яра. Бурное развитие и халтурные программы модернизации привели к появлению внутренне противоречивого танка — единицы техники, которая по всем стандартам вообще не должна была появиться на свет. Как и коммунизм на острове, HS-100, несомненно, уступал своим иностранным аналогам, и его дальнейшее существование и оперативное использование — не что иное как чудо. Тем не менее его малоизвестный, но богатый боевой опыт и символическое значение как единственного танка Яры навсегда займут особое место в сердцах аналитиков, изучающих эту удивительную страну в свободное время.

Если вы все еще ищете местоположение Яры на карте мира, эта история основана на видеоигре Far Cry 6 и является полностью вымышленной.