Far Cry: танки HS-100 Республіки Яра

За сучасними мірками Яра – бідна країна, яка щосили намагається забезпечити речами першої потреби своє населення чисельністю близько 6 мільйонів. Військова хунта Антона Кастильо успадкувала великий, але ґрунтовно застарілий військовий апарат. Фокус переклав статтю про аналіз бронетехніки у грі Far Cry 6.

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"Є леви, а є ягнята. Володарюй, або панувати будуть над тобою. Кастільйо має бути левом. Бо Яра сповнена ягнят", — Антон Кастильо.

Громадянську війну в Ярі 2021 року затьмарила війна в Нагірному Карабаху за рік до цього і російсько-українська війна незабаром після цього. Війна в Ярі за інтенсивністю нагадує першу, але її дія розгорталася прямо посеред Карибського басейну Америки. Як Національні збройні сили оборони, вірні жорстокому режиму Антона Кастильо, так і повстанський альянс, що протистоїть їм, під назвою "Лібертад" розгорнули безліч бойових броньованих машин. Однією з ББМ, які активно використовуються обома сторонами, був оманливо непримітний танк HS-100. Часто навіть найдосвідченіші військові аналітики помилково ідентифікують його як Т-55 або Т-62, проте танк HS-100 є ідеальним втіленням бурхливої історії карибської острівної держави Яра.

Фокус переклав статтю Teslashark у співавторстві зі Стейном Мітцером та Юстом Олімансом про танки у грі Far Cry 6.

За сучасними мірками Яра — бідна країна, яка щосили намагається забезпечити житлом, транспортом та іншими речами першої потреби своє населення чисельністю близько 6 мільйонів осіб. Натхненні полум'ям кубинської революції, партизани-комуністи Яри, підтримувані Радянським Союзом, розпочали революцію в 1967 році, скинувши вкрай непопулярний режим Габріеля Кастильо. Розпад Радянського Союзу в 1991 році привів економіку Яри до занепаду. Незважаючи на економічну допомогу з боку сусідніх соціалістичних держав, таких як Куба та Венесуела, Яра продовжує переживати безнадійний економічний спад та політичну нестабільність. У 2014 році Антон Кастильо, син поваленого Габріеля Кастильо, був обраний на пост президента, пообіцявши відновити Яру, але при цьому швидко звів нанівець політичну опозицію та основні права людини в тропічній країні. Те, що президент здійснив за час свого перебування на посаді, було далеким від його передвиборчих обіцянок.

Військова хунта Антона Кастильо успадкувала великий, але ґрунтовно застарілий військовий апарат. За комунізму Яра стала залежати від Радянського Союзу щодо військової допомоги та захисту. Радянська військова допомога, яка надається Ярі з 1967 року до кінця 1980-х років, становила понад 225 мільйонів доларів на рік і дозволила перетворити Національні сили оборони (FND) з невеликої армії, націленої на боротьбу з повстанцями-комуністами, на серйозні збройні сили, покликані захистити Яру від можливого вторгнення США. Проте оцінка ЦРУ наприкінці 1990-х років показала, що бронетанкові та артилерійські підрозділи FND знаходяться на низькому рівні боєздатності через "сильно скорочені" тренування, викликані нестачею палива, і що більшість військових машин було відправлено на безстрокове зберігання.

Основним танком Національних сил оборони з кінця 1960-х був HS-100. На початку 1980-х були отримані сотні цих танків, а радянська програма обмеженої модернізації, що проводилася протягом 1980-х років, і місцева програма модернізації 2010-х років забезпечили їхню постійну боєздатність проти будь-яких сил, які мають нахабство порушити суверенітет Яри. Група радянських військ на Ярі (ГРВЯ), колись розгорнута на острові, також використовувала HS-100 (один із них можна побачити на великому зображенні) замість всюдисущих Т-55 або Т-62. Незважаючи на затяті чутки, ні FND, ні радянські ГРВЯ ніколи не отримували Т-72.

HS-100M(V) Versión 2017 Національних сил оборони. Це один із кількох десятків HS-100M, які були модернізовані динамічним захистом (ERA) "Контакт-1" починаючи з 2017 року.

"Худий Змішаний"-100 (Hudoy Smeshannyy) був єдиним танком конструкції легендарного радянського конструктора танків Федора Федоровича Петрова (1902-1978). У січні 1944 року, коли перші Т-44 тільки сходили з конвеєра, конструкторський колектив заводу НКВ № 9 отримав від радянського Верховного командування завдання на проєктування нового танка, який міг би використати поки що не розроблену 100-мм зброю Д-10 у повністю обертовій вежі. Базова конструкція корпусу HS-100 була майже безпосередньо запозичена у Т-44. Розташування коліс та двигунів також практично ідентичне Т-44. А ось вежа HS-100 дуже схожа на вежу нового Т-54.

Затягнена фаза проєктування і еволюція конструкції Т-44 дуже успішні Т-54/55 (на яких були встановлені ті ж 100-мм Д-10) означали, що HS-100 ніколи не досягне визнання, на яке розраховував його конструктор Петров. Через брак місця йому навіть довелося зупинитися на укороченій та полегшеній версії гармати Д-10, що одержала позначення Д-10Н. Проте HS-100 був визнаний задовільним для використання у другосортних радянських дивізіях (таких, як ДСЗЯ) і для експорту, і його виробництво тривало протягом 1950-х років. У конструкції не було передбачено жодного радіаційного захисту. Внутрішню частину танка можна схарактеризувати як тісну, а механізм повороту башти виявився недостатньо потужним.

Після модернізації великої кількості своїх Т-55 та Т-62 до покращеного стандарту "М" Радянський Союз запропонував аналогічний пакет модернізації користувачам HS-100, включаючи Яру. Згодом 150 машин HS-100 (і ще 50 машин ГРВЯ) було модернізовано до стандарту HS-100M, внаслідок чого на вежі було встановлено балістичний захист BDD, гумові бічні спідниці, новий механізм повороту вежі та димові гранатомети на правій стороні вежі. З метою економії коштів лазерний далекомір (LRF) не встановлювався. Починаючи з 2017 року, кілька десятків HS-100M були модернізовані шляхом додавання на вежу та гласис динамічного захисту "Контакт-1" місцевого виробництва, отримавши назву HS-100M(V) Vs. 2017.

HS-100M(V) Vs. 2017. Зверніть увагу на хаотичну установку ЕРА "Контакт-1" на вежу та гласис

Розпад Радянського Союзу в грудні 1991 року надав негайний і руйнівний вплив на Яру. Цінна радянська допомога та торговельні привілеї припинилися, оскільки Росія більше не була зацікавлена у наданні дорогої підтримки своєму комуністичному форпосту в Карибському морі. Незабаром у Ярі почалася соціальна та фінансова криза, відома як "Особливий період" (Período Especial). Цей період вплинув і на Національні сили оборони, оскільки внаслідок припинення підтримки з боку Росії їхній бойовий дух і підготовка значно погіршилися. Розпад Радянського Союзу також серйозно вплинув на постачання запасних частин у Яру, і вже за кілька років значну кількість типів обладнання довелося консервувати, щоб підтримувати в робочому стані дедалі меншу кількість застарілих систем озброєння та літаків.

На розсекреченій фотографії ЦРУ зображено кілька уламків HS-100 на території військової бази на Ярі. Ці екземпляри були розібрані на запчастини, щоб підтримувати в робочому стані інші HS-100

У 2010-х роках ВМС Яри слідом за Кубою та Іраном переобладнали ряд вантажних суден у тимчасові фрегати, відомі як клас "Леон де Яра" (що означає "Лев Яри"). Для цієї мети на фрегатах було модифіковано та встановлено шість баштових установок HS-100, а також дві пускові установки протикорабельних ракет P-15M Termit, зняті зі списаних ракетних катерів класу Oса II. Загалом три кораблі були переобладнані у двох конфігураціях: "Леон де Яра" та "Габріель Кастільо" (на фото нижче) мали одну вежу HS-100 на передній палубі та одну на задній, а "Віатор" — дві вежі, розташовані поруч на передній палубі. Принаймні ще одне судно проходило переобладнання під час громадянської війни і було захоплене силами повстанського альянсу, які пограбували його і пустили на злам кілька років по тому.

Два фрегати класу FDN "Леон де Яра". Зверніть увагу на башту HS-100 на носі та дві пускові установки P-15M Termit (зняті зі списаних ракетних катерів класу Oса II) у середині корабля

Крупний план вежі HS-100, встановлений на фрегаті класу "Сан-Мігель"

Під час громадянської війни в Яру у 2021 році HS-100 погано проявили себе в бою через широке поширення бронебійної зброї, награбованої зі складів зброї FND. Десятки ОБТ були втрачені через РПГ, СВУ та саморобні боєприпаси, скинуті з невеликих квадрокоптерів, оскільки танкісти FND мали звичку залишати люки своїх танків відкритими, виходячи на вулицю покурити. Страждання HS-100 продовжилися і після офіційного завершення бойових дій, коли колишні солдати FND, які все ще залишалися на своїх військових базах, перетворили свої танки на стаціонарні доти, щоб укласти вигідні угоди про примирення з новим урядом під керівництвом "Лібертад".

Уламки двох HS-100, знищених вогнем РПГ "Лібертад" під час громадянської війни в Ярі у 2021 році

Історія HS-100, яку не помічають та недооцінюють, багато в чому повторює історію його головного користувача: Республіки Яра. Бурхливий розвиток та халтурні програми модернізації призвели до появи внутрішньо суперечливого танка — одиниці техніки, яка за всіма стандартами взагалі не мала з'явитися на світ. Як і комунізм на острові, HS-100, безперечно, поступався своїм іноземним аналогам, і його подальше існування та оперативне використання--не що інше як диво. Проте його маловідомий, але багатий бойовий досвід та символічне значення як єдиного танка Яри назавжди займуть особливе місце у серцях аналітиків, які вивчають цю дивовижну країну у вільний час.

Якщо ви все ще шукаєте розташування Яри на карті світу, ця історія заснована на відеогрі Far Cry 6 і є повністю вигаданою.