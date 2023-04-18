Армия США развернула гиперзвуковые ракеты LRHW: какие характеристики комплекса (фото)

Сообщается, что ракеты наземного базирования развивать скорость свыше 6002 км/ч и поражать стратегически важные цели на дальности свыше 2775 км.

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В Соединенных Штатах впервые развернули дивизион дальнобойных гиперзвуковых ракет комплекса LRHW в рамках программы Thunderbolt Strike. Как сообщили 17 апреля обозреватели портала Armada International, для осуществления оперативного гиперзвукового запуска ракет подразделение 5-го батальона 3-го полка полевой артиллерии армии США переброшено из пункта базирования на объединенной базе Льюис-Маккорд, штат Вашингтон, на мыс Канаверал во Флориде.

"Подразделение оснащено гиперзвуковым оружием большой дальности LRHW, которое было разработано и введено в эксплуатацию в рамках ускоренной программы, проводимой в сотрудничестве с ВМС США", — говорится в сообщении.

И хотя развертывание прошло еще в феврале этого года, оно происходило в режиме секретности, поэтому об этом событии, равно как и характеристики комплекса стали известны спустя два месяца.

Характеристики LRHW

LRHW — это ракетная система наземного базирования, при этом пусковые установки являются мобильными и могут перемещаться по дорогам, а также транспортироваться морскими, железнодорожными и воздушными путями. Батальон состоит из четырех пусковых установок Transporter Erector на модифицированных тяжелых полуприцепах M870A4. Каждая пусковая установка имеет две ракеты в капсулах, таким образом батарея имеет в распоряжении восемь ракет. Каждая батарея располагает одним оперативным центром командования Battery Operations Center (BOC), а также машиной поддержки BOC.

Ракета LRHW способна развивать скорость свыше 4,9 Маха (6002 км/ч) для поражения стратегически важных целей на дальности свыше 2775 км. При этом масса боеголовки, как и ее тип не уточняется.

Ракета состоит из двухступенчатого ускорителя, который несет в носовой части разработанный компанией Dynetics общий гиперзвуковой глиссадный корпус Common-Hysonic Glide Body(C-HGB), по сути являющимся боевой частью ракеты. Перед поражением цели он отделяется от ускорителя и планирует с дальнейшим снижением скорости на терминальном этапе полета.

Комментируя событие Бригадный генерал Бернард Харрингтон отметил, что запуск LRHW во время учений Thunderbolt Strike проверил возможности системы обеспечивать безопасность тихоокеанского региона. По его словам, во второй половине 2023 военные продолжат стрельбы и при необходимости перебросят комплексы для выполнения боевых задач.

Напомним, российское агентство "РИА" со ссылкой на свои источники сообщило, что в России создаются системы РЭБ для защиты от американских ракет. Утверждается, что новые системы смогут воздействовать на любые ракеты, использующие спутниковую навигацию или командную связь для коррекции траектории полета.