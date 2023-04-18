Армія США розгорнула гіперзвукові ракети LRHW: які характеристики комплексу (фото)

Повідомляється, що ракети наземного базування розвиватимуть швидкість понад 6002 км/год та уражатимуть стратегічно важливі цілі на дальності понад 2775 км.

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У Сполучених Штатах вперше розгорнули дивізіон далекобійних гіперзвукових ракет комплексу LRHW у рамках програми Thunderbolt Strike. Як повідомили 17 квітня оглядачі порталу Armada International, для здійснення оперативного гіперзвукового запуску ракет підрозділ 5-го батальйону 3-го полку польової артилерії армії США перекинутий із пункту базування на об'єднаній базі Льюїс-Маккорд, штат Вашингтон, на мис Канаверал у Флориді.

"Підрозділ оснащений гіперзвуковою зброєю великої дальності LRHW, яка була розроблена та введена в експлуатацію в межах прискореної програми, що проводиться у співпраці з ВМС США", — йдеться у повідомленні.

І хоча розгортання пройшло ще в лютому цього року, воно відбувалося в режимі секретності, тому про цю подію, так само як і характеристики комплексу, стали відомі через два місяці.

Характеристики LRHW

LRHW — це ракетна система наземного базування, при цьому пускові установки є мобільними і можуть переміщатися дорогами, а також транспортуватися морськими, залізничними та повітряними шляхами. Батальйон складається із чотирьох пускових установок Transporter Erector на модифікованих важких напівпричепах M870A4. Кожна пускова установка має дві ракети в капсулах, таким чином батарея має вісім ракет. Кожна батарея має один оперативний центр командування Battery Operations Center (BOC), а також машину підтримки BOC.

Ракета LRHW здатна розвивати швидкість понад 4,9 маху (6002 км/год) для поразки стратегічно важливих цілей на дальності понад 2775 км. При цьому маса боєголовки, як і її тип, не уточнюється.

Ракета складається з двоступінчастого прискорювача, який несе в носовій частині розроблений компанією Dynetics загальний гіперзвуковий глісадний корпус Common-Hysonic Glide Body (C-HGB), який по суті є бойовою частиною ракети. Перед поразкою цілі він відокремлюється від прискорювача та планує з подальшим зниженням швидкості на термінальному етапі польоту.

Коментуючи подію Бригадний генерал Бернард Харрінгтон зазначив, що запуск LRHW під час навчань Thunderbolt Strike перевірив можливості системи гарантувати безпеку тихоокеанського регіону. За його словами, у другій половині 2023 року військові продовжать стрільби й при необхідності перекинуть комплекси для виконання бойових завдань.

Нагадаємо, російське агентство "РИА" з посиланням на свої джерела повідомило, що у Росії створюються системи РЕБ для захисту від американських ракет. Стверджується, що нові системи зможуть впливати на будь-які ракети, які використовують супутникову навігацію або командний зв'язок для корекції польоту.