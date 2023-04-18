Производитель танков Leopard готовит чудо-беспилотник: будет "стрелять" дронами-камикадзе

Все подробности компания Rheinmetall обещает обнародовать уже завтра, а пока что журналистам стала известна предварительная информация о необычной разработке концерна.

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Немецкая компания Rheinmetall, которая хорошо известна как производитель популярного танка Leopard, собирается представить новый концепт необычного военного дрона, сообщает Welt. Это уникальный беспилотник, который сочетает в себе возможности двух типов летательных аппаратов.

Идея создания собственного боевого БПЛА возникла у Rheinmetall после того, как в ходе российской агрессии ВСУ успешно и массово стали использовать обычные дроны, которые сбрасывают гранаты на танки и другую технику противника. Немецкий концерн решил усовершенствовать этот метод и разработал схему, при которой из более крупного разведывательного дрона Luna NG будут вылетать несколько маленьких дронов-камикадзе.

Разведывательный БПЛА Luna NG, который планируют модифицировать для запуска дронов-камикадзе, имеет размах крыльев около пяти метров и может находиться в воздухе более 12 ч, передавая данные на расстояние более 100 км. В беспилотник, по утверждению инженеров компании, можно установить до восьми маленьких квадрокоптеров-камикадзе Hero R от с израильской компанией UVision.

Такая комбинация позволяет объединить преимущества обоих типов дронов: Luna NG может обеспечить длительную разведку и поддержку, а Hero R — высокую точность и эффективность поражения.

Пока неизвестно, кто будет покупать эту новую систему вооружения. Для Бундесвера вопрос использования боевых дронов был долгое время политически спорным. Только в 2021 году было принято решение о закупке пяти больших БПЛА Heron TP с израильской компанией IAI, которые будут оснащены высокоточными ракетами.

Ранее Фокус писал, что военные раскрыли основные недостатки иранских дронов Meraj-532, которые поступили на службу армии РФ.