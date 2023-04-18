Виробник танків Leopard готує чудо-безпілотник: "стрілятиме" дронами-камікадзе

Всі подробиці компанія Rheinmetall обіцяє оприлюднити вже завтра, а поки що журналістам стала відома попередня інформація про незвичайну розробку концерну.

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Німецька компанія Rheinmetall, яка добре відома як виробник популярного танка Leopard, має намір представити новий концепт незвичайного військового дрону, повідомляє Welt. Це унікальний безпілотник, який поєднує можливості двох типів літальних апаратів.

Ідея створення власного бойового БПЛА виникла у Rheinmetall після того, як у ході російської агресії ЗСУ успішно та масово почали використовувати звичайні дрони, які скидають гранати на танки та іншу техніку противника. Німецький концерн вирішив удосконалити цей метод і розробив схему, за якої з великого розвідувального дрона Luna NG вилітатимуть кілька маленьких камікадзе.

Розвідувальний БПЛА Luna NG, який планують модифікувати для запуску дронів-камікадзе, має розмах крил близько п'яти метрів і може перебувати у повітрі понад 12 годин, передаючи дані на відстань понад 100 км. У безпілотник, за твердженням інженерів компанії, можна встановити до восьми маленьких квадрокоптерів-камікадзе Hero R від ізраїльської компанії UVision.

Така комбінація дозволяє об'єднати переваги обох типів дронів: Luna NG може забезпечити тривалу розвідку та підтримку, а Hero R – високу точність та ефективність ураження.

Поки що невідомо, хто купуватиме цю нову систему озброєння. Для Бундесверу питання використання бойових дронів було довгий час політично спірним. Тільки у 2021 році було ухвалено рішення про закупівлю п'яти великих БПЛА Heron TP від ізраїльської компанії IAI, які будуть оснащені високоточними ракетами.

Раніше Фокус писав, що військові розкрили основні недоліки іранських дронів Meraj-532, які надійшли на службу армії РФ.