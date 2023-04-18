Дешевые и точные: эксперт рассказал в чем опасность российских крылатых авиабомб

На вооружение ВС РФ состоят переделанные авиабомбы ФАБ-500 и специально разработанные крылатые бомбы УПАБ-1500. Последние образцы имеют погрешность в точности до 10 метров — учитывая вес взрывчатки, они представляют большую опасность для сухопутных войск.

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Российские захватчики в последнее время применяют для ударов по Украине управляемые авиационные бомбы. Особенностью применения таких боеприпасов, в том числе, заключается в возможности сбрасывать их из бомбардировщиков на безопасном расстоянии, что усложняет работу украинских систем ПВО. О том как российская авиация использует управляемые авиабомбы, и какую угрозу они несут, рассказал 18 апреля ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире телемарафона.

Прежде всего эксперт уточнил, что эти бомбы являются планирующими, и российская авиация сбрасывает их на расстоянии до 50 км от линии фронта.

"Это серьезная угроза, потому что это средства поражения, которые позволяют, не входя в зону систем ПВО, поражать позиции наших наземных войск. И ко всему прочему — это дешевое средство поражения", — сказал Романенко, уточнив, например, что американские аналоги JDAM стоят до $20 тысяч, в то время как стоимость ракеты начинается от $100 тысяч.

Эксперт отметил, что россияне начали использовать такой тип боеприпасов спустя две недели после того, как ВСУ применили американские JDAM. Причем первые образцы были наспех модернизированы и не имели системы навигации и управления. Поэтому такие бомбы летели куда попало, а сбрасывали их с расстояния 6-8 км от цели.

"Первые крылатые бомбы — это обычные бомбы ФАБ-500М62. Что они сделали? Они присоединили на хомутах к обычной авиабомбе крылья. Такая неуклюжая конструкция, на которую не установили навигационную систему", — отметил Романенко.

По его словам, это весьма примитивная конструкция, однако позже россияне ее усовершенствовали с помощью универсального модуля планирования и коррекции (УМПК), кроме того, бомбы были оснащены системами навигации. Последние боеприпасы, пояснил эксперт, уже оснащены GPS-навигаторами с приблизительным отклонением до 10 метров. Учитывая массу взрывчатого вещества и погрешность в точности такие бомбы представляют серьезную угрозу для украинских войск.

Помимо этого оккупанты применяют более сложную авиабомбу УПАБ-1500. Это специально разработанная бомба с крыльями в виде треугольника, которая несет более 1 тонны взрывчатки. Романенко подчеркнул, что против такой бомбы ни одно полевое укрепление не устоит.

Для того чтобы бороться с такими бомбами, эффективнее всего применять дальнобойные ЗРК, которые будут поражать сами носители, то есть бомбардировщики. Или средства радиоэлектронной борьбы, но сложность заключается в том, что системы РЭБ могут быть легко замечены противником и уничтожены артиллерией.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 4 апреля заявил, что российские воздушные силы в сутки запускают до 20 управляемых авиабомб по всей линии фронта. По его словам, российские бомбардировщики находятся вне зоны действия украинской противовоздушной обороны, поэтому их нельзя сбить имеющимся средствами ПВО.