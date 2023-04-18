Дешеві й точні: експерт розповів, у чому небезпека російських крилатих авіабомб

На озброєнні ЗС РФ перебувають перероблені авіабомби ФАБ-500 і спеціально розроблені крилаті бомби УПАБ-1500. Останні зразки мають похибку до 10 метрів — враховуючи вагу вибухівки, вони становлять велику небезпеку для сухопутних військ.

Related video

Російські загарбники останнім часом застосовують для ударів по Україні керовані авіаційні бомби. Особливістю застосування таких боєприпасів, зокрема, є можливість скидати їх із бомбардувальників на безпечній відстані, що ускладнює роботу українських систем ППО. Про те, як російська авіація використовує керовані авіабомби та яку загрозу вони несуть, розповів 18 квітня провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко в ефірі телемарафону.

Насамперед експерт уточнив, що ці бомби є плануючими, і російська авіація скидає їх на відстані до 50 км від лінії фронту.

"Це серйозна загроза, тому що це засоби ураження, які дозволяють, не входячи до зони систем ППО, уражати позиції наших наземних військ. І до всього іншого — це дешевий засіб ураження", — сказав Романенко, уточнивши, наприклад, що американські аналоги JDAM коштують до $20 тисяч, тоді як вартість ракети починається від $100 тисяч.

Експерт зазначив, що росіяни почали використовувати такий тип боєприпасів через два тижні після того, як ЗСУ застосували американські JDAM. До того ж перші зразки були поспішно модернізовані та не мали системи навігації і керування. Тому такі бомби летіли абияк, а скидали їх із відстані 6-8 км від цілі.

"Перші крилаті бомби — це звичайні бомби ФАБ-500М62. Що вони зробили? Вони приєднали на хомутах до звичайної авіабомби крила. Така незграбна конструкція, на яку не встановили навігаційну систему", — зазначив Романенко.

За його словами, це дуже примітивна конструкція, проте пізніше росіяни її удосконалили за допомогою універсального модуля планування та корекції (УМПК), крім того, бомби були оснащені системами навігації. Останні боєприпаси, пояснив експерт, уже оснащені GPS-навігаторами з приблизним відхиленням до 10 метрів. Із огляду на масу вибухової речовини та похибку в точності такі бомби становлять серйозну загрозу для українських військ.

Крім цього, окупанти застосовують складнішу авіабомбу УПАБ-1500. Це спеціально розроблена бомба з крилами у вигляді трикутника, яка несе понад 1 тонну вибухівки. Романенко наголосив, що проти такої бомби жодне польове укріплення не встоїть.

Для того, щоб боротися з такими бомбами, найефективніше застосовувати далекобійні ЗРК, які уражатимуть самі носії, тобто бомбардувальники. Або засоби радіоелектронної боротьби, але складність полягає в тому, що системи РЕБ можуть бути легко помічені ворогом і знищені артилерією.

Нагадаємо, спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 4 квітня заявив, що російські повітряні сили на добу запускають до 20 керованих авіабомб по всій лінії фронту. За його словами, російські бомбардувальники розташовані поза зоною дії української протиповітряної оборони, тому їх не можна збити наявними засобами ППО.