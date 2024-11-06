ЗС РФ "впустили" три ФАБ-500 на села в Бєлгородській області, — ЗМІ (карта)

Російські авіабомби впали неподалік від трьох хуторів на російській же території.

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ЗС РФ бомбить села під Бєлгородом. Повітряно-космічні сили Російської Федерації впустили одразу три ФАБ-500 на Бєлгородську область за один день. Це сталося ще 2 листопада, але відомо про це стало тільки зараз, пише видання ASTRA.

Офіційно про сходження боєприпасів над територією Росії не повідомлялося, але інформацію надали джерела видання в оперативних службах регіону. Повідомляється, що цього разу авіабомби позаштатно впали за півкілометра від хутора Селишко і за кілометр від хутора Заріччя в Шебекинському міському окрузі.

Місця, де впали російські авіабомби Фото: Скриншот

Ще одну бомбу ФАБ-500, що впала, знайшли неподалік від хутора Басів у Борисівському районі. Він розташований більш ніж за 35 км від кордону з Україною.

Це не далеко не перший раз, коли ЗС РФ бомблять свої ж села і кидають авіабомби над своєю ж територією. 28 жовтня російський літак впустив бомбу на село Пушкарне за 6 км від Бєлгорода. ФАБ-500 впав у поле і не розірвався. А 22 жовтня російські військові впустили авіабомбу на селище Комсомольське в Бєлгородській області, що за 40 км від кордону з Україною. Авіабомба "позаштатно зійшла" і впала поруч із магазином "Магніт" і житловими будинками. Але не розірвалася.

Журналісти з'ясували, що російські військові впустили над російською територією близько 141 авіабомб ФАБ за 2024 рік. Найчастіше падають ФАБ-250 і ФАБ-500. Зазвичай під час позаштатного сходження вони не вибухають — снаряди постфактум знищують вибухотехніки. Такі кориговані авіабомби ЗС РФ використовують для атак, зокрема, на Донецьку та Харківську області — а також місто Харків.

Нагадаємо, 5 листопада безпілотник влетів у багатоповерхівку в Білогородській області. Губернатор регіону В'ячеслав Гладков у всьому бездоказово звинуватив українську сторону.