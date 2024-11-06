ВС РФ "уронили" три ФАБ-500 на села в Белгородской области, - СМИ (карта)

Российские авиабомбы упали неподалеку от трех хуторов на российской же территории.

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ВС РФ бомбит села под Белгородом. Воздушно-космические силы Российской Федерации уронили сразу три ФАБ-500 на Белгородскую область за один день. Это произошло еще 2 ноября, но известно об этом стало только сейчас, пишет издание ASTRA.

Официально о сходе боеприпасов над территорией России не сообщалось, но информацию предоставили источники издания в оперативных службах региона. Сообщается, что на этот раз авиабомбы нештатно упали в полукилометре от хутора Селишко и в километре от хутора Заречье в Шебекинском городском округе.

Места, где упали российские авиабомбы Фото: Скриншот

Еще одну упавшую бомбу ФАБ-500 нашли неподалеку от хутора Басов в Борисовском районе. Он расположен более чем в 35 км от границы с Украиной.

Это не далеко не первый раз, когда ВС РФ бомбят свои же села и роняют авиабомбы над своей же территорией. 28 октября российский самолет уронил бомбу на село Пушкарное в 6 км от Белгорода. ФАБ-500 упал в поле и не разорвался. А 22 октября российские военные уронили авиабомбу на поселок Комсомольский в Белгородской области, который находится в 40 км от границы с Украиной. Авиабомба "нештатно сошла" и упала рядом с магазином "Магнит" и жилыми домами. Но не разорвалась.

Журналисты выяснили, что российские военные уронили над российской территорией около 141 авиабомб ФАБ за 2024 год. Чаще всего падают ФАБ-250 и ФАБ-500. Обычно при внештатном сходе они не взрываются — снаряды постфактум уничтожают взрывотехники. Такие корректируемые авиабомбы ВС РФ используют для атак, в частности, на Донецкую и Харьковскую области – а также город Харьков.

Напомним, 5 ноября беспилотник влетел в многоэтажку в Белогородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков во всем бездоказательно обвинил украинскую сторону.