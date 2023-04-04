ЗС РФ запускають до 20 планувальних авіабомб на добу: чи можна їх перехоплювати

Російські війська запускають керовані авіабомби з винищувачів поза радіусом дії української ППО. Наразі їх нічим перехоплювати, зазначає Юрій Ігнат.

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РФ запускає до 20 керованих бомб за добу по всій лінії фронту. Про це повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

Російські літаки почали запускати планерувальні бомби, які можуть долати відстань до 70 км. Їх запускають по всій лінії фронту, і як заявляє Юрій Ігнат, з винищувачів Су-35 та винищувачів-бомбардувальників Су-34. Вони знаходяться поза зоною дії української протиповітряної оборони, тому їх не можуть збивати. За добу ворог запускає 10-20 бомб.

"На жаль, нам нічим поки що реагувати, для цього потрібні Patriot і західні винищувачі", — заявив Ігнат.

Керовані авіабомби мають більшу дальність ураження, ніж звичайні бомби через наявність крил. Чим з більшої висоти літак-носій запустить керовану авіабомбу, тим далі вона зможе пролетіти. В української армії є такі ж комплекти JDAM-ER, який перетворює звичайну авіаційну бомбу GBU на високоточну з дальністю до 72 км. В комплекті йде система наведення.

Нагадаємо, 31 березня Юрій Ігнат офіційно підтвердив, що авіація вже використовує розумні бомби JDAM-ER, які мають відносно невелику потужність, однак є надзвичайно високоточними.

24 березня ЗМІ повідомляли, що РФ виробляє американський аналог для бомб JDAM. Ним вже обстріляли Суми та Донецьк.