ВС РФ запускают до 20 планирующих авиабомб в сутки: можно ли их перехватывать

Российские войска запускают управляемые авиабомбы с истребителей вне радиуса действия украинской ПВО. Пока их нечем перехватывать, отмечает Юрий Игнат.

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РФ запускает до 20 управляемых бомб в сутки по всей линии фронта. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Российские самолеты начали запускать планирующие бомбы, которые могут преодолевать расстояние до 70 км. Их запускают по всей линии фронта, и, как заявляет Юрий Игнат, из истребителей Су-35 и истребителей-бомбардировщиков Су-34. Они находятся вне зоны действия украинской противовоздушной обороны, поэтому их не могут сбивать. В сутки враг запускает 10-20 бомб.

"К сожалению, нам нечем пока реагировать, для этого нужны Patriot и западные истребители", — заявил Игнат.

Управляемые авиабомбы имеют большую дальность поражения, чем обычные бомбы из-за наличия крыльев. Чем с большей высоты самолет-носитель запустит управляемую авиабомбу, тем дальше она сможет пролететь. У украинской армии есть такие же комплекты JDAM-ER, который превращает обычную авиационную бомбу GBU в высокоточную с дальностью до 72 км. В комплекте идет система наведения.

Напомним, 31 марта Юрий Игнат официально подтвердил, что авиация уже использует умные бомбы JDAM-ER, которые имеют относительно небольшую мощность, однако чрезвычайно высокоточны.

24 марта СМИ сообщали, что РФ производит американский аналог для бомб JDAM. Им уже обстреляли Сумы и Донецк.