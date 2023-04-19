"Вопиющий недружественный акт": в МИД Украины отреагировали на встречу Лукашенко с Пушилиным

В дипломатическом учреждении считают, что официальный Минск должен воздерживаться от деструктивных шагов. Из-за встречи Лукашенко с Пушилиным посол Украины в Беларуси был вызван для консультаций.

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В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на встречу Александра Лукашенко с главарем террористической организации "ДНР" Денисом Пушилиным. В ведомстве назвали этот шаг "вопиющим". Об этом говорится в заявлении МИД.

В Министерстве иностранных дел осудили встречу Пушилина и Лукашенко в Минске и назвали это попыткой легитимизации этого представителя российской оккупационной администрации в Донецке.

"Считаем встречу с представителем российской оккупационной администрации, который скрывается от украинского следствия за совершение тяжких преступлений и находится под украинскими и международными санкциями, очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Республики Беларусь, направленным на поддержку государства-агрессора РФ", — говорится в сообщении. .

Из-за встречи МИД Украины вызвал посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима для консультаций.

"Минск должен воздерживаться от подобных деструктивных шагов и прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины", — говорится в заявлении.

Напомним, что 18 апреля Лукашенко провел встречу с Пушилиным в Беларуси, на которой пообещал террористу помощь и поддержку "ДНР", а также заговорил о возобновлении в регионе заводов и сельского хозяйства. Лукашенко заявил, что готов оказать любую помощь, потому что считает дончан "не чужими людьми".

Ранее Денис Пушилин заявил о визите в город Бахмут, который он называет Артемовском. Террорист рассказал, что его "увольняют" "вагнеровцы".