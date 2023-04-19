"Кричущий недружній акт": у МЗС України відреагували на зустріч Лукашенка з Пушиліним

У дипломатичній установі вважають, що офіційний Мінськ має утримуватися від подібних деструктивних кроків. Через зустріч Лукашенка з Пушиліним посол України в Білорусі був викликаний для консультацій.

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У Міністерстві закордонних справ України відреагували на зустріч Олександра Лукашенка з ватажком терористичної організації "ДНР" Денисом Пушиліним. У відомстві назвали цей крок "кричущим". Про це йдеться в заяві МЗС.

У Міністерстві закордонних справ засудили зустріч Пушиліна та Лукашенка в Мінську та назвали це спробою легітимізації цього представника російської окупаційної адміністрації в Донецьку.

"Вважаємо зустріч із представником російської окупаційної адміністрації, який переховується від українського слідства за скоєння тяжких злочинів і перебуває під українськими та міжнародними санкціями, черговим і кричущим недружнім актом із боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку держави-агресора РФ", — ідеться в повідомленні.

Через зустріч МЗС України викликало посла України в Білорусі Ігоря Кизима для консультацій.

"Мінськ має утримуватися від подібних деструктивних кроків і припинити підтримку агресивної війни Росії проти України", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, що 18 квітня Лукашенко провів зустріч із Пушиліним у Білорусі, на якій пообіцяв терористу допомогу та підтримку "ДНР", а також заговорив про відновлення в регіоні заводів і сільського господарства. Лукашенко заявив, що готовий надати будь-яку допомогу, бо вважає донеччан "не чужими людьми".

Раніше Денис Пушилін заявив про візит до міста Бахмут, яке він називає Артемівськом. Терорист розповів, що його "звільняють" "вагнерівці".