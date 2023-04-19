Будут сидеть дома: в "ДНР" начался весенний призыв на срочную службу в армию

Глава "ДНР" Денис Пушилин подписал соответсвующий "указ", в котором сообщается, что после прохождения медкомиссии призывники в воинские части отправлены не будут.

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Глава оккупационной администрации Донецкой области Денис Пушилин подписал "указ" о проведении призывных мероприятий на территории так называемой "ДНР" этой весной. В "указе" отмечается, что речь идет не о мобилизации, а о призыве на срочную службу без отправки в состав регулярных войск. Соответствующий документ, датируемый 31 марта, опубликован на сайте главы "ДНР".

"Указ" Пушилина "О мерах по обеспечению призыва граждан 1996-2005 годов рождения на военную службу в Вооруженные силы РФ в 2023 году" основан на указе президента РФ Владимира Путина о весеннем призыве на срочную службу и об увольнении с военной службы военнослужащих-срочников. В пояснительном сообщении "Администрации главы ДНР" отмечается, что граждане, которые получили повестку и прошли медосмотр, будут поставлены на воинский учет, но не будут отправлены в воинские части.

"Граждане, получившие повестку и прошедшие медкомиссию, после постановки на воинский учет останутся дома. Во время весенней призывной кампании 2023 года отправки призывников в войска для прохождения службы не будет", — говорится в сообщении.

Также объясняется цель таких мероприятий. Согласно законодательству РФ постановка на воинский учет является обязательным условиям для тех, кто планирует поступать в высшие учебные заведения и/или устроиться на работу.

"Призыв на срочную службу в РФ проводится в штатном порядке два раза в год — весной и осенью", — сообщили в "администрации".

При этом в "ДНР" уточнили, что на воинский учет не ставятся граждане:

которые после прохождения комиссии были признаны не годными к прохождению службы;

проживающие постоянно за границей;

офицеры ФСБ и Службы внешней разведки;

женщины без военно-учетной специальности.

По информации росСМИ, Пушилин также распорядился создать призывные комиссии "ДНР при местных администрациях". Сообщается, что в оккупированной Донецкой области будут утвержден основной и резервный составы призывных комиссий, а соответствующий "указ" вступил в силу с 31 марта текущего года.

Ранее сообщалось, что российские военкомы стали использовать городскую систему видеонаблюдения Москвы для отслеживания тех, кто избегает мобилизации в ряды Вооруженных сил РФ. Как сообщили журналисты "Коммерсанта" по распоряжению мэра российской столицы организации, где работают призывники, предоставляют в военкоматы информацию о своих сотрудниках, и таким образом помогают их отследить.