Некуда деваться. Призывников и уклонистов РФ будут отслеживать по камерам наблюдения

Даже если российский призывник живет не по месту жительства, то военкомат отследит его место работы или учебы, чтобы вручить повестку.

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Военкомы РФ стали использовать городскую систему видеонаблюдения Москвы для отслеживания уклонистов – тех призывников, которые всеми способами стараются избежать получения "счастливого билета" на войну с Украиной, пишет издание "Коммерсант".

"Для определения места жительства призывника в данный момент используются системы видеонаблюдения города Москвы, по указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них. Образовательные организации помогают нам определить, где призывник обучается", — заявил журналистам военный комиссар столицы РФ Максим Локтев. "Им просто некуда деваться", — добавил он.

Как отметил военный комиссар Москвы, главная проблема призыва заключается в том, что молодые люди стараются избегать повесток, меняя место своего проживания, которое занесено в базу регистрации. Но теперь не только образовательные учреждения будут давать информацию об уклонистах, но и система видеонаблюдения будет способствовать их обнаружению.

По данным военного комиссара, в этом году в Москве планируют призвать на службу в армию не менее 5 тысяч молодых людей, а закончить призыв планируют к 15 июля.

Ранее Фокус сообщал, что в России начали рассылать повестки в военкомат через сервис "Госуслуги". Пока только в тестовом режиме.

Ранее Путин подписал закон об электронных повестках в РФ. Повестка считается врученной с момента появления в личном кабинете портала "Госуслуги". При этом не имеет значения, знает ли об этом сам человек.