Нема куди подітися. Призовників і ухилянтів РФ відстежуватимуть за допомогою камер спостереження

Навіть якщо російський призовник живе не за місцем проживання, то військкомат відстежить його місце роботи чи навчання, щоби вручити повістку.

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Військкоми РФ почали використовувати міську систему відеоспостереження Москви для відстеження ухилянтів — тих призовників, які всіма способами намагаються уникнути отримання "щасливого квитка" на війну з Україною, пише "Комерсант".

"Для визначення місця проживання призовника зараз використовуються системи відеоспостереження міста Москви, за вказівкою мера Москви організації, де працюють призовники, надають у військові комісаріати відомості про них. Освітні організації допомагають нам визначити, де призовник навчається, — заявив журналістам військовий комісар столиці РФ Максим Локтєв. — Їм просто нікуди подітися", — додав він.

Як зазначив військовий комісар Москви, головна проблема призову полягає в тому, що молоді люди намагаються уникати повісток, змінюючи місце свого проживання, яке занесене до бази реєстрації. Але тепер не лише освітні заклади даватимуть інформацію про ухилянтів, а й система відеоспостереження сприятиме їх виявленню.

За даними військового комісара, цього року в Москві планують призвати на службу до армії не менш ніж 5 тисяч молодих людей, а закінчити призов планують до 15 липня.

Раніше Фокус повідомляв, що в Росії почали розсилати повістки у військкомат через сервіс "Держпослуги". Поки що тільки в тестовому режимі.

Раніше Путін підписав закон про електронні повістки в РФ. Повістка вважається врученою з моменту появи в особистому кабінеті порталу "Держпослуги". Водночас немає значення, чи знає про це сама людина.