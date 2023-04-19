Сидітимуть удома: у "ДНР" розпочався весняний призов на строкову службу в армію

Глава "ДНР" Денис Пушилін підписав відповідний "указ", в якому повідомляється, що після проходження медкомісії призовників у військові частини відправляти не будуть.

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Голова окупаційної адміністрації Донецької області Денис Пушилін підписав "указ" про проведення призовних заходів на території так званої "ДНР" цієї весни. В "указі" зазначається, що йдеться не про мобілізацію, а про призов на строкову службу без відправлення до складу регулярних військ. Відповідний документ, який датується 31 березня, опубліковано на сайті голови "ДНР".

"Указ" Пушиліна "Про заходи щодо забезпечення призову громадян 1996-2005 років народження на військову службу до Збройних сил РФ у 2023 році" заснований на указі президента РФ Володимира Путіна про весняний призов на строкову службу та про звільнення з військової служби військовослужбовців-строковиків. У пояснювальному повідомленні "Адміністрації голови ДНР" зазначається, що громадяни, які отримали повістку та пройшли медогляд, будуть поставлені на військовий облік, але не будуть відправлені до військових частин.

"Громадяни, які отримали повістку та пройшли медкомісію, після постановки на військовий облік залишаться вдома. Під час весняної призовної кампанії 2023 року відправлення призовників до військ для проходження служби не буде", — йдеться у повідомленні.

Також пояснюється мета таких заходів. Відповідно до законодавства РФ постановка на військовий облік є обов'язковою умовою для тих, хто планує вступати до вищих навчальних закладів та/або влаштуватися на роботу.

"Призов на термінову службу у РФ проводиться в штатному порядку двічі на рік — навесні та восени", — повідомили в "адміністрації".

При цьому в "ДНР" уточнили, що на військовий облік не ставляться громадяни:

які після проходження комісії були визнані непридатними до проходження служби;

які проживають постійно за кордоном;

офіцери ФСБ та Служби зовнішньої розвідки;

жінки без військово-облікового фаху.

За інформацією росЗМІ, Пушилін також наказав створити призовні комісії "ДНР при місцевих адміністраціях". Повідомляється, що в окупованій Донецькій області буде затверджено основний та резервний склади призовних комісій, а відповідний "указ" набув чинності з 31 березня поточного року.

Раніше повідомлялося, що російські військкоми почали використовувати міську систему відеоспостереження Москви для відстеження тих, хто уникає мобілізації до лав Збройних сил РФ. Як повідомили журналісти "Комерсанта" за розпорядженням мера російської столиці організації, де працюють призовники, надають у військкомати інформацію про своїх співробітників і таким чином допомагають їх відстежити.