Путин опасается не выиграть войну в Украине и ищет новые фронты, — ветеран армии США

По мнению исследователя терроризма Брайана Дженкинса, глава Кремля и его "пропагандистский медийный хор" пытаются внушить россиянам, что они противостоят "не только НАТО, но и "сатанинским, наркозависимым, трансгендерным нацистам-педофилам".

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Путинская война в Украине в последние месяцы вылилась в кровавые битвы в Бахмуте, Авдеевке и других городах, среди прочего, страдающих от постоянных российских обстрелов. Но передовая линия — не единственный фронт, на котором воюет Путин. Психологическая и политическая кампания, направленная на то, чтобы ослабить решимость Запада — еще одна стратегия Кремля. Об этом в статье для Корпорации RAND пишет ветеран армии США и исследователь вопросов, связанных с терроризмом, Брайан Дженкинс.

Ядерные угрозы российского лидера он называет формой терроризма, направленной на то, чтобы запугать союзников Украины и отвлечь внимание жителей РФ от военных неудач.

"Это направлено на то, чтобы вызвать тревогу на Западе относительно того, что война в Украине выльется в ядерную войну, которая станет катастрофой для всех", — пояснил Дженкинс. Он называет это неким гуманитарным прикрытием для тех, кто утверждает, что войну необходимо остановить — и, если понадобится, ценой прекращения поддержки Украины ради спасения остального мира.

По мнению исследователя, угрозы Путина все же ограничиваются рамками пропаганды, тем не менее их не следует сбрасывать со счетов.

У ядерных угроз есть еще одна цель. Глава Кремля пытается убедить российскую аудиторию в том, будто Россия сталкивается с экзистенциальной угрозой, и для этого в ход может пойти самое серьезное оружие.

Дженкинс утверждает, что Путину нужно, чтобы россияне приняли такой нарратив и были готовы выдержать затяжную войну и экономические санкции.

Путин и его медийный хор, по мнению исследователя, пытаются внушить россиянам, что они противостоят не только НАТО, что им угрожают "сатанинские, наркозависимые, трансгендерные нацисты-педофилы".

"Подобная риторика может найти отклик и у некоторых ультраправых экстремистов на Западе", — пояснил Дженкинс.

Никто не знает, сработает ли такой подход, все же внимание российской молодежи не так легко отвлечь от военных неудач российской армии, однако аналитики указывает на то, что в РФ не наблюдается "огромного кипящего недовольного подполья".

Напомним, что, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберг, Россия пока не перевезла ядерное оружие в Беларусь.

Ранее из утечки секретных документов Пентагона стало известно, что пока Путин проходил химиотерапию, российские генералы пытались саботировать войну в Украине.