Путін побоюється не виграти війну в Україні та шукає нові фронти, — ветеран армії США

На думку дослідника тероризму Браяна Дженкінса, голова Кремля та його "пропагандистський медійний хор" намагаються навіяти росіянам, що вони протистоять "не лише НАТО, а й "сатанинським, наркозалежним, трансгендерним нацистам-педофілам".

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Путінська війна в Україні в останні місяці вилилася в криваві битви в Бахмуті, Авдіївці та інших містах, які, серед іншого, страждають від постійних російських обстрілів. Але передова лінія – не єдиний фронт, на якому воює Путін. Психологічна та політична кампанія, спрямована на те, щоб послабити рішучість Заходу, — це ще одна стратегія Кремля. Про це у статті для Корпорації RAND пише ветеран армії США та дослідник питань, пов'язаних із тероризмом, Брайан Дженкінс.

Ядерні загрози російського лідера він називає формою тероризму, спрямованою на те, щоб залякати союзників України та відвернути увагу мешканців РФ від військових невдач.

"Це спрямовано на те, щоб спричинити тривогу на Заході щодо того, що війна в Україні виллється в ядерну війну, яка стане катастрофою для всіх", — пояснив Дженкінс. Він називає це певним гуманітарним прикриттям для тих, хто стверджує, що війну необхідно зупинити — і, якщо знадобиться, ціною припинення підтримки України заради порятунку решти світу.

На думку дослідника, загрози Путіна все ж таки обмежуються рамками пропаганди, проте їх не слід скидати з рахунків.

У ядерних загроз є ще одна мета. Голова Кремля намагається переконати російську аудиторію в тому, що Росія стикається з екзистенційною загрозою, і для цього в хід може піти найсерйозніша зброя.

Дженкінс стверджує, що Путіну потрібно, щоб росіяни прийняли такий наратив і були готові витримати затяжну війну та економічні санкції.

Путін та його медійний хор, на думку дослідника, намагаються навіяти росіянам, що вони протистоять не лише НАТО, що їм загрожують "сатанинські, наркозалежні, трансгендерні нацисти-педофіли".

"Подібна риторика може знайти відгук і у деяких ультраправих екстремістів на Заході", — пояснив Дженкінс.

Ніхто не знає, чи спрацює такий підхід, все ж таки увагу російської молоді не так легко відволікти від військових невдач російської армії, проте аналітик вказує на те, що в РФ не спостерігається "величезного киплячого незадоволеного підпілля".

Нагадаємо, що, за словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Росія поки не перевезла ядерну зброю до Білорусі.

Раніше із витоку секретних документів Пентагону стало відомо, що поки Путін проходив хіміотерапію, російські генерали намагалися саботувати війну в Україні.