ВСУ продолжают контролировать Спорное и отразили атаки ВС РФ в районе Кременной и Авдеевки, — ISW

Российские войска продолжили безрезультатные наземные атаки на Авдеевском направлении, в частности, штурмовали Марьинку и вели безуспешные наступательные действия вблизи Пречистовки и Угледара, сообщили аналитики ISW.

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Силы обороны продолжают контролировать Спорное в Луганской области и отразили российские атаки в районе Кременной и Авдеевки. Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW) за 19 апреля.

По данным аналитиков, 19 апреля ВС РФ совершили ограниченные наземные атаки вблизи Кременной. В Генштабе ВСУ заявили, что они были безрезультатными, как и в районе Дибровы (5 км юго-западнее Кременной).

Российские милблогеры сообщили, что ВС РФ атаковали ВСУ к северу от Кременной в районе Купянска близ Синьковки (8 км к северо-востоку от Купянска) и отразили атаки ВСУ возле Кременной.

Некоторые российские милблогеры усилили заявления, что ВСУ отступили от Спорного, а другие утверждали, что украинские силы контролируют Спорное и продолжаются бои к востоку от населенного пункта.

"ISW не наблюдала визуального подтверждения того, что украинские силы отступили из Спорного", — говорится в заявлении Института.

19 апреля российские войска продолжили безрезультатные наземные атаки на Авдеевском направлении, в частности, штурмовали Марьинку и вели безуспешные наступательные действия вблизи Пречистовки и Угледара.

Напомним, что по сообщению Института изучения войны, ВС РФ продолжили наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях 19 апреля и контролируют 87% города и используют авиабомбы FAB для уничтожения украинских укрепрайонов.

ВС РФ могут использовать иранские дроны-камикадзе Shahed-136 для того, чтобы компенсировать недостаток точных ракет, сообщили в ISW в отчете за 19 апреля.