ЗСУ і далі контролюють Спірне і відбили атаки ЗС РФ в районі Кремінної та Авдіївки, — ISW

Російські війська продовжили безрезультатні наземні атаки на Авдіївському напрямку, зокрема, штурмували Мар'їнку та вели безуспішні наступальні дії поблизу Пречистівки та Вугледара, повідомили аналітики ISW.

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Сили оборони і далі контролюють Спірне на Луганщині та відбили російські атаки в районі Кремінної та Авдіївки. Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 19 квітня.

За даними аналітиків, 19 квітня ЗС РФ здійснили обмежені наземні атаки поблизу Кремінної. У Генштабі ЗСУ заявили, що вони були безрезультатними, як і в районі Діброви (5 км на південний захід від Кремінної).

Російські мілблогери повідомили, що ЗС РФ атакували ЗСУ на північ від Кремінної в районі Куп’янська поблизу Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська) і відбили атаки ЗСУ біля Кремінної.

Деякі російські мілблогери посилили заяви, що ЗСУ відступили від Спірного, а інші стверджували, що українські сили контролюють Спірне і тривають бої на схід від населеного пункту

"ISW не спостерігала візуального підтвердження того, що українські сили відступили від Спірного", — йдеться в заяві Інституту.

19 квітня російські війська продовжили безрезультатні наземні атаки на Авдіївському напрямку, зокрема, штурмували Мар'їнку та вели безуспішні наступальні дії поблизу Пречистівки та Вугледара.

Нагадаємо, що за повідомленням Інституту вивчення війни, ЗС РФ продовжили наземні атаки в Бахмуті та його околицях 19 квітня і контролюють 87% міста і використовують авіабомби FAB для знищення українських укріпрайонів.

ЗС РФ можуть використовувати іранські дрони-камікадзе Shahed-136 для того, щоб компенсувати нестачу точних ракет, повідомили в ISW у звіті за 19 квітня.