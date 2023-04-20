Вся власть в РФ в руках Патрушева: круг Путина пытается с ним "задружиться", — политолог (видео)

Российский силовой блок рассматривает в качестве возможного преемника Путина сына секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева — Дмитрия. Вместе с тем "вождя" еще окончательно не списали, поскольку надеются, что он выздоровеет.

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Бывший профессор МГИМО политолог Валерий Соловей заявил, что российское руководство готовится к постпутинскому будущему, где все будет зависеть от того, в чьих руках сосредоточен силовой ресурс. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала "Ищем выход".

"Возможности в постпутинском будущем зависят от ресурсов, основная сила находится в руках чекистов и, в частности, их неформального лидера — Николая Патрушева", — заявил Соловей.

По словам политолога, сейчас ближайшее окружение Путина проявляет особые знаки внимания к сыну Патрушева — Дмитрию.

Дмитрий Патрушев — возможный преемник Путина

"Пытаются с ним задружиться. Это те люди, которые входили и входят все еще формально в десятку самых близких Путину людей", — пояснил Соловей.

Вместе с тем он утверждает, что "вождя окончательно еще не списали", поскольку, думают, что Путин может пойти на поправку, хотя он лично не считает, что состояние главы Кремля нормализуется.

К близкому окружению, по утверждениям Валерия Соловья, относятся те, у кого нет собственных силовых ресурсов: предприниматель Геннадий Тимченко, братья Борис и Аркадий Ротенберги, Михаил Ковальчук, Алексей Миллер.

Транзит власти должен был начаться в 2022 году

По словам Соловья, российские силовики обижены на Путина из-за того, что он в узком кругу обещал передать власть и что транзит должен был начаться в конце прошлого года, но впоследствии он заявил, что в 2024 году состоятся выборы. Российские же силовики восприняли это как личное оскорбление и как нарушение обязательств со стороны Путина.

Глава Кремля должен был назначить Дмитрия Патрушева премьер-министром, а затем объявить о собственном уходе. Однако после объявления ордера на арест Международного уголовного суда вероятность такого исхода резко снизилась.

Политолог Валерий Соловей

Ордеры на арест друзей Путина

"Никто не хочет с ним идти на дно. Никто не хочет оказаться в этом списке, а список есть, говорят, есть и другие ордера, они не объявлены публично, но они уже выписаны", — отметил Соловей.

Политолог также добавил, что ближайший круг Путина никак не может повлиять на него и заставить изменить позицию по войне в Украине, поскольку для этого нужен контроль силового ресурса, а таких людей в РФ единицы.

Напомним, что, по информации политолога, Путину становится все хуже, у него был нервный срыв, вызванный заменой лекарства от онкологического заболевания.

Ранее СМИ писали, что "шрам" на шее Путина в виде латинской Z связан с серьезным хирургическим вмешательством. Такое мнение, среди прочего, высказал нардеп Алексей Гончаренко.