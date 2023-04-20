Вся влада в РФ у руках Патрушева: коло Путіна намагається з ним "подружитися", — політолог (відео)

Російський силовий блок розглядає як можливого наступника Путіна сина секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева — Дмитра. Водночас "вождя" ще остаточно не списали, оскільки сподіваються, що він одужає.

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Колишній професор МДІМВ політолог Валерій Соловей заявив, що російське керівництво готується до постпутінського майбутнього, де все залежатиме від того, в чиїх руках зосереджений силовий ресурс. Про це він заявив в ефірі YouTube-каналу "Шукаємо вихід".

"Можливості в постпутінському майбутньому залежать від ресурсів, основна сила знаходиться в руках чекістів і, зокрема, їхнього неформального лідера — Миколи Патрушева", — заявив Соловей.

За словами політолога, зараз найближче оточення Путіна виказує особливі знаки уваги сину Патрушева – Дмитру.

Дмитро Патрушев – можливий наступник Путіна

"Намагаються з ним подружитися. Це ті люди, які входили і входять досі формально до десятки найближчих Путіну людей", — пояснив Соловей.

Водночас він стверджує, що "вождя остаточно ще не списали", оскільки думають, що Путін може одужати, хоча він особисто не вважає, що стан голови Кремля нормалізується.

До близького оточення, за твердженнями Валерія Солов'я, належать ті, хто не має власних силових ресурсів: підприємець Геннадій Тимченко, брати Борис та Аркадій Ротенберги, Михайло Ковальчук, Олексій Міллер.

Транзит влади мав розпочатися у 2022 році

За словами Солов'я, російські силовики невдоволені тим, що Путін у вузькому колі обіцяв передати владу та не зробив цього. Транзит мав розпочатися наприкінці минулого року, але згодом він заявив, що у 2024 році відбудуться вибори. Російські силовики сприйняли це як особисту образу і як порушення зобов'язань з боку Путіна.

Голова Кремля мав призначити Дмитра Патрушева прем'єр-міністром, а потім оголосити про те, що йде. Однак після оголошення ордера на арешт Міжнародного кримінального суду, ймовірність такого результату різко знизилася.

Політолог Валерій Соловей

Ордери на арешт друзів Путіна

"Ніхто не хоче з ним йти на дно. Ніхто не хоче опинитись у цьому списку, а список є, кажуть, є й інші ордери, вони не оголошені публічно, але вони вже виписані", — зазначив Соловей.

Політолог також додав, що найближче коло Путіна ніяк не може вплинути на нього та змусити змінити позицію щодо війни в Україні, оскільки для цього потрібен контроль силового ресурсу, а таких людей у РФ одиниці.

Нагадаємо, що, за інформацією політолога, Путіну стає все гірше, у нього був нервовий зрив, спричинений заміною ліків від онкологічного захворювання.

Раніше ЗМІ писали, що "шрам" на шиї Путіна у вигляді латинської Z пов'язаний із серйозним хірургічним втручанням. Таку думку серед іншого висловив нардеп Олексій Гончаренко.