"Настоящая авантюра": Украина планировала удары по военным РФ в Сирии, – WP (фото)

В слитых секретных документах Пентагона говорится, что план Киева "предоставляет возможности отрицания" для Украины, так как она может атаковать те позиции россиян в Сирии, которые ранее подвергались атакам повстанцев.

Related video

Главное управление разведки Минобороны Украины разрабатывало планы проведения тайных атак на российские силы в Сирии при участии курдских вооруженных формирований. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на просочившиеся в сеть документы Пентагона.

В публикации говорится, что таким образом в Киеве намеревались заставить РФ оттянуть часть своих военных ресурсов обратно в Сирию. По словам аналитика центра Century International Арона Лунда, атаки на ВС РФ в Сирии могли бы "поднять уровень угрозы до такой степени, что россиянам потребуется вызвать подкрепление".

По данным журналистов, в документах Пентагона по состоянию на 23 января изложен подробный план кампании, однако в декабре президент Украины Владимир Зеленский решил приостановить данную инициативу.

Секретные документы Пентагона показали, что Украина планировала удары по российским объектам в Сирии

В упомянутых документах говорится, что руководство Сирийских демократических сил (SDF) наложило запрет на обстрелы позиций ВС РФ в курдских районах.

"Документы о наших силах, о которых вы говорите, ненастоящие; наши силы никогда не участвовали в российско-украинской войне", — цитируют журналисты представителя SDF Фархада Шами.

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов от комментариев отказался.

В Турции знали о планах Украины

СМИ утверждают, что турецкие власти были проинформированы о намерении Украины и "стремились избежать возможного ответного удара". Сообщается, что Анкара просила Киев не атаковать с северных и северо-западных районов, удерживаемых повстанческими группировками, поддерживаемыми Турцией.

Авторы статьи отмечают, что Турция выступает против SDF и пытается ликвидировать их военный потенциал и лидерство в регионе.

МИД и посольство Турции в США не ответили на запросы журналистов о комментариях.

Почему планирование атаки на объекты РФ в Сирии приостановили

По словам аналитика Арона Лунда, планы Киева были "проектом высокого риска" для Сирийских демократических сил.

"Для SDF согласиться на что-то подобное — это настоящая авантюра", — считает Лунд.

Согласно данным из слитых документов Пентагона, в ноябре украинские разведчики обнаружили некоторые препятствия касательно запланированной операции в Сирии. Речь шла о "проблемах с внутрикурдским пограничным контролем и созданием оперативной базы".

Среди возможных причин, по которым Зеленский мог принять решение о сворачивании планов, в документах упоминается давление с американской стороны, недостаточное количество БПЛА, а также сомнения в успехе операции.

В просочившихся файлах также говорится, что упомянутый план "предоставляет возможности отрицания" для Украины, так как она может атаковать те позиции россиян, которые ранее подвергались атакам повстанцев, однако Киев вряд ли вернется к планированию атак на российские силы в Сирии без поддержки США и Турции.

Напомним, что 7 апреля Украина начала процедуру введения санкций против Сирии в связи с участием сирийских судов в нелегальном вывозе зерна с оккупированных территорий Украины, поставками оружия РФ и признанием так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Еще мы писали о том, что 24 марта американская база Грин-Виллидж, расположенная на северо-востоке Сирии, подверглась ракетному обстрелу. Кроме того боевики, предположительно, имеющие отношение к Ирану, атаковали базу США Коноко, расположенную в окрестностях Дейр-эз-Зора.