Украина собирается ввести новые санкции против Сирии: какие ограничения подготовил Кабмин

По информации ведомства, Дамаск совершил огромное количество недружественных шагов по отношению к Киеву, поэтому государство вынуждено на это реагировать.

Related video

Украина начала процедуру введения санкционных мер против Сирии. Об этом говорится в пресс-службе Министерства экономики Украины в пятницу, 7 апреля.

По имеющейся информации, на очередном заседании Кабинета Министров было поддержано решение о применении санкций против Сирии. Его передали на рассмотрение Советую национальной безопасности и обороны.

"Участие сирийских судов в нелегальном вывозе с оккупированной территории Украины зерна, "признание" так называемых "ДНР" и "ЛНР", поставки России оружия, применяемого в агрессии против Украины, всесторонняя поддержка руководством Сирии режима Путина. Перечень недружественных шагов Сирийской Арабской Республики в отношении Украины можно продолжать. И наше государство, безусловно, на них реагирует", — отметила вице-премьер-министра — министра экономики Украины Юлия Свириденко.

Она подметила, что работа продолжается и в прошлый раз были введены санкции против Башара Асада и других руководителей страны. Также тогда Украиной было принято решение разорвать все дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой, а также отменить все подписанные в прошлые годы совместные договоры.

Следующий пакет санкций, если он будет одобрен, будет введен на срок 50 лет.

"Таким образом вопрос экономических отношений с Сирией будет закрыт и надолго", — добавила Юлия Свириденко.

Какие ограничения предложили в Кабмине?

ограничение торговых операций в части экспортно-импортных операций с резидентами Сирии, а также запрет на инвестиции в Сирию;

прекращение транзита любых ресурсов, полетов, а также перевозок резидентами Сирии через Украину;

прекращение любых экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов САР.

Полный пакет ограничений опубликован на сайте правительства.

Напомним, 19 декабря 2022 года сообщалось, что Сирия почти в 20 раз увеличила вывоз пшеницы из Крыма. Сирийское правительство нарастило объем закупок зерновых у полуострова до 500 тысяч тонн, в 2021 году этот показатель был на уровне 30 тысяч тонн. Минимум 3 сирийских судна регулярно задействованы в перевозках зерна.