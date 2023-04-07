Украина собирается ввести новые санкции против Сирии: какие ограничения подготовил Кабмин
По информации ведомства, Дамаск совершил огромное количество недружественных шагов по отношению к Киеву, поэтому государство вынуждено на это реагировать.
Украина начала процедуру введения санкционных мер против Сирии. Об этом говорится в пресс-службе Министерства экономики Украины в пятницу, 7 апреля.
По имеющейся информации, на очередном заседании Кабинета Министров было поддержано решение о применении санкций против Сирии. Его передали на рассмотрение Советую национальной безопасности и обороны.
"Участие сирийских судов в нелегальном вывозе с оккупированной территории Украины зерна, "признание" так называемых "ДНР" и "ЛНР", поставки России оружия, применяемого в агрессии против Украины, всесторонняя поддержка руководством Сирии режима Путина. Перечень недружественных шагов Сирийской Арабской Республики в отношении Украины можно продолжать. И наше государство, безусловно, на них реагирует", — отметила вице-премьер-министра — министра экономики Украины Юлия Свириденко.
Она подметила, что работа продолжается и в прошлый раз были введены санкции против Башара Асада и других руководителей страны. Также тогда Украиной было принято решение разорвать все дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой, а также отменить все подписанные в прошлые годы совместные договоры.
Следующий пакет санкций, если он будет одобрен, будет введен на срок 50 лет.
"Таким образом вопрос экономических отношений с Сирией будет закрыт и надолго", — добавила Юлия Свириденко.
Какие ограничения предложили в Кабмине?
- ограничение торговых операций в части экспортно-импортных операций с резидентами Сирии, а также запрет на инвестиции в Сирию;
- прекращение транзита любых ресурсов, полетов, а также перевозок резидентами Сирии через Украину;
- прекращение любых экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов САР.
Полный пакет ограничений опубликован на сайте правительства.
Напомним, 19 декабря 2022 года сообщалось, что Сирия почти в 20 раз увеличила вывоз пшеницы из Крыма. Сирийское правительство нарастило объем закупок зерновых у полуострова до 500 тысяч тонн, в 2021 году этот показатель был на уровне 30 тысяч тонн. Минимум 3 сирийских судна регулярно задействованы в перевозках зерна.