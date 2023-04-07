Україна має намір запровадити нові санкції проти Сирії: які обмеження підготував Кабмін
За інформацією відомства, Дамаск здійснив величезну кількість недружніх кроків щодо Києва, тому держава змушена на це реагувати.
Україна розпочала процедуру запровадження санкційних заходів проти Сирії. Про це йдеться у пресслужбі Міністерства економіки України у п'ятницю, 7 квітня.
За наявною інформацією, на черговому засіданні Кабінету Міністрів було підтримано рішення щодо застосування санкцій проти Сирії. Його передали на розгляд Ради національної безпеки й оборони.
"Участь сирійських судів у нелегальному вивезенні з окупованої території України зерна, "визнання" так званих "ДНР" і "ЛНР", постачання Росії зброї, яка застосовується в агресії проти України, всебічна підтримка керівництвом Сирії режиму Путіна. Перелік недружніх кроків Сирійської Арабської щодо України можна продовжувати. І наша держава, безумовно, на них реагує", — зазначила віцепрем'єр-міністкерка — міністриня економіки України Юлія Свириденко.
Вона зауважила, що робота триває і минулого разу було запроваджено санкції проти Башара Асада та інших керівників країни. Також тоді Україною було ухвалено рішення розірвати всі дипломатичні відносини із Сирійською Арабською Республікою, а також скасувати всі підписані в минулі роки спільні договори.
Наступний пакет санкцій, якщо його схвалить, буде введено на строк 50 років.
"Так питання економічних відносин із Сирією буде закрито і надовго", — додала Юлія Свириденко.
Які обмеження запропонували у Кабміні?
- обмеження торгових операцій щодо експортно-імпортних операцій з резидентами Сирії, а також заборона на інвестиції в Сирію;
- припинення транзиту будь-яких ресурсів, польотів, а також перевезень резидентами Сирії через Україну;
- припинення будь-яких економічних та фінансових зобов'язань на користь резидентів САР.
Повний пакет обмежень опубліковано на сайті уряду.
Нагадаємо, 19 грудня 2022 року повідомлялося, що Сирія майже в 20 разів збільшила вивезення пшениці з Криму. Сирійський уряд наростив обсяг закупівель зернових біля півострова до 500 тисяч тонн, 2021 року цей показник був на рівні 30 тисяч тонн. Мінімум 3 сирійські судна регулярно задіяні у перевезеннях зерна.