Україна має намір запровадити нові санкції проти Сирії: які обмеження підготував Кабмін

За інформацією відомства, Дамаск здійснив величезну кількість недружніх кроків щодо Києва, тому держава змушена на це реагувати.

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Україна розпочала процедуру запровадження санкційних заходів проти Сирії. Про це йдеться у пресслужбі Міністерства економіки України у п'ятницю, 7 квітня.

За наявною інформацією, на черговому засіданні Кабінету Міністрів було підтримано рішення щодо застосування санкцій проти Сирії. Його передали на розгляд Ради національної безпеки й оборони.

"Участь сирійських судів у нелегальному вивезенні з окупованої території України зерна, "визнання" так званих "ДНР" і "ЛНР", постачання Росії зброї, яка застосовується в агресії проти України, всебічна підтримка керівництвом Сирії режиму Путіна. Перелік недружніх кроків Сирійської Арабської щодо України можна продовжувати. І наша держава, безумовно, на них реагує", — зазначила віцепрем'єр-міністкерка — міністриня економіки України Юлія Свириденко.

Вона зауважила, що робота триває і минулого разу було запроваджено санкції проти Башара Асада та інших керівників країни. Також тоді Україною було ухвалено рішення розірвати всі дипломатичні відносини із Сирійською Арабською Республікою, а також скасувати всі підписані в минулі роки спільні договори.

Наступний пакет санкцій, якщо його схвалить, буде введено на строк 50 років.

"Так питання економічних відносин із Сирією буде закрито і надовго", — додала Юлія Свириденко.

Які обмеження запропонували у Кабміні?

обмеження торгових операцій щодо експортно-імпортних операцій з резидентами Сирії, а також заборона на інвестиції в Сирію;

припинення транзиту будь-яких ресурсів, польотів, а також перевезень резидентами Сирії через Україну;

припинення будь-яких економічних та фінансових зобов'язань на користь резидентів САР.

Повний пакет обмежень опубліковано на сайті уряду.

Нагадаємо, 19 грудня 2022 року повідомлялося, що Сирія майже в 20 разів збільшила вивезення пшениці з Криму. Сирійський уряд наростив обсяг закупівель зернових біля півострова до 500 тисяч тонн, 2021 року цей показник був на рівні 30 тисяч тонн. Мінімум 3 сирійські судна регулярно задіяні у перевезеннях зерна.