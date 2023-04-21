Подожгли в угоду оккупантам пожарную часть: СБУ задержала двоих спасателей в Киевской области

Фигуранты "сливали" российским захватчикам персональные данные бывших бойцов АТО и "наводили" оккупантов на местных активистов.

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В Киевской области СБУ задержала двух мужчин, которые во время российского вторжения в Киевскую область подожгли пожарно-спасательную часть в Иванкове. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Подозреваемые на момент российского вторжения работали в 41-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС в Киевской области. Их разоблачение проходило при личном содействии министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

В ходе оккупации Вышгородского района они поддержали российских захватчиков и предложили им свою помощь.

Следствием установлено, что экс-спасатели 22 марта 2022 получили от оккупантов приказ поджечь часть ГСЧС в Иванкове и оставить населенный пункт без действующей пожарно-спасательной части и запугать местных жителей.

Пожар повредил здание, имущество и служебный инвентарь.

Также фигуранты "сливали" захватчикам персональные данные участников АТО, а по их "наводке" оккупанты похитили из дома трех местных жителей, которые пытались потушить пожар в спасательной части. Затем оккупанты держали пострадавших в застенках местной "комендатуры РФ". Их освободили во время деоккупации региона.

За свою службу подозреваемые получали продукты и имели разрешение беспрепятственно передвигаться по территории района.

"На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Им избрана мера пресечения – содержание под стражей", — сообщили в СБУ.

Напомним, что ранее новости Украины сообщали, что СБУ разоблачила дочь коллаборанта Турулева из Чернобаевки. Женщина после освобождения части Херсонщины сбежала в Винницкую область и там выдавала себя за переселенку.