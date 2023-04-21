Підпалили в угоду окупантам пожежну частину: СБУ затримала двох рятувальників на Київщині

Фігуранти "зливали" російським загарбникам персональні дані колишніх бійців АТО та "наводили" окупантів на місцевих активістів.

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На Київщині СБУ затримала двох чоловіків, які під час російського вторгнення на Київщину підпалили пожежно-рятувальну частину в Іванкові. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Повідомляється, що підозрювані на момент російського вторгнення працювали у 41-й державній пожежно-рятувальній частині ГУ ДСНС у Київській області. Їхнє викриття відбувалося за особистого сприяння міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Під час окупації Вишгородського району вони підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу.

Слідством встановлено, що ексрятувальники 22 березня 2022 року отримали від окупантів наказ підпалити частину ДСНС у Іванкові та залишити населений пункт без чинної пожежно-рятувальної частини й залякати місцевих жителів.

Пожежа пошкодила будівлю, майно та службовий інвентар.

Також фігуранти "зливали" загарбникам персональні дані учасників АТО, а за їх "наводкою" окупанти викрали з дому трьох місцевих жителів, які намагалися загасити пожежу у рятувальній частині. Потім окупанти тримали потерпілих у катівні місцевої "комендатури РФ". Їх звільнили під час деокупації регіону.

За свою службу підозрювані отримували продукти та мали дозвіл безперешкодно пересуватися територією району.

"На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою", — повідомили в СБУ.

Нагадаємо, що раніше новини України повідомляли, що СБУ викрила доньку колаборанта Турульова з Чорнобаївки. Жінка після звільнення частини Херсонщини втекла на Вінниччину і там видавала себе за переселенку.