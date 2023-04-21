Контрактник ВС РФ, выведший из строя ЗРК С-400 под Тулой, был пьян, — росСМИ

Грузовик под управлением 33-летнего контрактника отстал от колонны, а затем съехал с дороги и опрокинулся прямо на ракеты.

Related video

Российские оккупанты и без участия ВСУ умудряются наносить ущерб технике ВС РФ. Так, в Тульской области остограммленный российский солдат свалил в кювет ЗРК "С-400". Об этом сообщает Вaza.

Отмечается, что инцидент произошел в Тульской области во время транспортировки военной техники в другое место. Грузовик с ЗРК двигался в составе колонны из 8 тягачей. 33-летний контрактник, который вез ЗРК, отстал от колонны, а затем слетел на авто с дороги. Грузовик рухнул прямо на ракеты. Боеприпасы не взорвались.

Военного, перевернувшего ЗРК "С-400" в Тульской области, "продули" на месте. Алкотестер показал, что оккупант был нетрезв.

Во время падения тягача контрактник сломал руку.

Грузовик перевернули, но у него оказались сломанными тормоза, поэтому тягач решили оставить на месте под охраной полицейских и военных.

На контрактника могут возбудить дело по статье "Повреждение военного имущества по неосторожности" (347 УК РФ).

Напомним, что зенитно-ракетный комплекс С-400, "гордость" российского ПВО, перевернулся на автодороге М2 "Крым" под Тулой 20 апреля. Стоимость машины – около 13 млрд рублей.

21 апреля российский пилот "потерял" авиабомбу, и она упала в центре Белгорода и взорвалась. В Минобороны РФ этот случай окрестили "нештатным схождением авиационного боеприпаса" во время выполнения полета истребителя Су-34.

Ранее сообщалось, что украинские защитники пытались угнать российский самолет. Они разработали план, согласно которому российский пилот должен был сымитировать аварию, и его бы "взяли в плен".