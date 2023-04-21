Контрактник ЗС РФ, який вивів з ладу ЗРК С-400 під Тулою, був напідпитку, — росЗМІ

Вантажівка під керуванням 33-річного контрактника відстала від колони, а потім з'їхала з дороги та перекинулася просто на ракети.

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Російські окупанти і без участі ЗСУ примудряються завдавати шкоди техніці ЗС РФ. Так, у Тульській області остограмлений російський вояка звалив у кювет ЗРК "С-400". Про це повідомляє Вaza.

Зазначається, що інцидент стався у Тульській області під час транспортування військової техніки в інше місце. Вантажівка із ЗРК рухалася у складі колони з 8 тягачів. 33-річний контрактник, який віз ЗРК, відстав від колони, а потім злетів на авто з дороги. Вантажівка завалилася просто на ракети. Боєприпаси не вибухнули.

Військового, який перевернув ЗРК "С-400" у Тульській області, "продули" на місці. Алкотестер показав, що окупант був нетверезий.

Під час падіння тягача контрактник зламав руку.

Вантажівку перевернули, але у неї виявилися зламані гальма, тож тягач вирішили залишити на місці під охороною поліцейських та військових.

На контрактника можуть порушити справу за статтею "Пошкодження військового майна з необережності" (347 КК РФ).

Нагадаємо, що зенітно-ракетний комплекс С-400, "гордість" російського ППО, перекинувся на автодорозі М2 "Крим" під Тулою 20 квітня. Вартість машини – близько 13 млрд рублів.

21 квітня російський пілот "загубив" авіабомбу і вона впала в центрі Бєлгорода та вибухнула. В Міноборони РФ цей випадок охрестили "нештатним сходженням авіаційного боєприпасу" під час виконання польоту винищувача Су-34.

Раніше повідомлялося, що українські захисники намагалися викрасти російський літак. Вони розробили план, згідно з яким російський пілот мав зімітувати аварію, і його б "взяли у полон".