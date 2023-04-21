Почти наверняка пилот Су-34 сбросил бомбу в Белгороде сознательно, — британский летчик-истребитель

По словам бывшего вице-маршала британской авиации Шона Белла, в самолетах предусмотрена возможность сброса лишних боеприпасов, но в таких случаях они падают и не взрываться. В Белгороде пилот почти наверняка собирался выпустить боеприпас — тренировался, пытался привыкнуть к переключению, отрабатывал атаки.

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Случайное падение бомбы в Белгороде, которую сбросил пилот российских ВВС, бывший вице-маршал британской авиации Шон Белл считает показательным случаем, который свидетельствует о некомпетентности пилотов. Об этом сообщает Sky News.

"Вопрос в том, как это произошло? В первых сообщениях, которые поступали от россиян, говорилось, что пилот сбросил боеприпас", — сказал аналитик.

Белл, как бывший пилот истребителя объяснил, что пилоты могут сбрасывать имеющиеся излишки снарядов, но в таких случаях они падают и не взрываться. Но все же снаряд, упавший в Белгороде, взорвался.

Поэтому почти наверняка сброс бомбы планировался.

"Неверно определил цель? На расстоянии около 50 км от территории противника это представляется маловероятным", — пояснил Белл.

Он также добавил, что вероятнее всего пилот тренировался, пытался привыкнуть к переключению, отрабатывал атаки и непреднамеренно выпустил снаряд.

По словам Белла, российские Су — достаточно боеспособные самолеты, но этот "стыдный случай также до некоторой степени говорит о некомпетентности пилотов ВВС РФ.

Ранее появилась информация о том, что, скорее всего, россияне сбросили в Белгороде авиабомбу с ракетным ускорителем, которая разрабатывалась для уничтожения железобетонных укрытий, автострад или взлетно-посадочных полос.

В Воздушных силах Украины прокомментировали падение снаряда в Белгороде. По словам спикера Командования Юрия Игната, россияне не в первый раз недолжным образом обращаются с вооружением на своей территории, отсюда и подобные инциденты, которые, судя по всему, могут повториться.