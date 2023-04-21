Майже напевно, пілот Су-34 скинув бомбу в Білгороді свідомо, — британський льотчик-винищувач

За словами колишнього віце-маршала британської авіації Шона Белла, у літаках передбачено можливість скидання зайвих боєприпасів, але в таких випадках вони падають і не вибухають. У Білгороді пілот майже напевно збирався випустити боєприпас — тренувався, намагався звикнути до перемикання, відпрацьовував атаки.

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Випадкове падіння бомби в Білгороді, яку скинув пілот російських ВПС, колишній віце-маршал британської авіації Шон Белл вважає показовим випадком, який свідчить про некомпетентність пілотів. Про це повідомляє Sky News.

"Питання у тому, як це сталося? У перших повідомленнях, які надходили від росіян, говорилося, що пілот скинув боєприпас", — сказав аналітик.

Белл, як колишній пілот винищувача, пояснив, що пілоти можуть скидати наявні надлишки снарядів, але в таких випадках вони падають і не вибухають. Але все ж таки снаряд, що впав у Білгороді, вибухнув.

Тому майже напевно скидання бомби планувалося.

"Невірно визначив мету? На відстані близько 50 км від території противника це є малоймовірним", — пояснив Белл.

Він також додав, що найімовірніше пілот тренувався, намагався звикнути до перемикання, відпрацьовував атаки і ненавмисно випустив снаряд.

За словами Белла, російські Су — досить боєздатні літаки, але цей "соромний випадок також певною мірою говорить про некомпетентність пілотів ВПС РФ".

Раніше з'явилася інформація про те, що, швидше за все, росіяни скинули у Білгороді авіабомбу з ракетним прискорювачем, яка розроблялася для знищення залізобетонних укриттів, автострад чи злітно-посадкових смуг.

У Повітряних силах України прокоментували падіння снаряда у Білгороді. За словами спікера Командування Юрія Ігната, росіяни не вперше неналежним чином поводяться з озброєнням на своїй території, звідси і подібні інциденти, які, зважаючи на все, можуть повторитися.