Як працює бетонобійна бомба, яку ЗС РФ скинули на Бєлгород (відео)

БетАБ-500ШП — це бомба з ракетним прискорювачем, яка створена для знищення залізобетонних укриттів, автострад або злітно-посадкових смуг. Скоріш за все, росіяни саме нею й бомбили своє місто.

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Російський винищувач-бомбардувальник Су-34 випадково скинув бетонобійну бомбу на одну з вулиць Бєлгорода. В мережі опублікували повне відео, як спрацював снаряд. У виданні Defense Express розповіли, як вони працюють.

Після публікації ролика, на якому видно, що спочатку бомба пробила землю, а потім секунд за 10 вибухнула, у виданні прийшли до висновку, що російський літак збирався скинути на Україну спеціальну бетонобійну бомбу з ракетним прискорювачем БетАБ-500ШП. Вони також порівняли кадри з навчань, де Су-34 скидає БетАБ-500ШП, а також кадри з Бєлгорода, які по суті є ідентичними.

Бомба пробиває ґрунт через наявність у боєприпасу ракетного прискорювача. Також бомба має відкладений підрив. БетАБ-500ШП має застосовуватись для ураження:

злітно-посадкових смуг;

автострад;

залізобетонних укриттів тощо.

Звичайна бетонобійна бомба має скидатись з великої висоти, щоб набрати потрібну енергію, а ракетний прискорювач розв'язує цю проблему. Зазначається, що БетАБ-500ШП може заглибитись на 2-3 метри у землю, що дозволить пробити до 55 см залізобетону. Після цього відбувається детонація бойової частини, яка складає 45 кг. При цьому варто зауважити, що винищувач-бомбардувальник Су-34 отримав на озброєння такі бомби 3 роки тому.

Нагадаємо, 20 квітня у Бєлгороді поряд з будинками впав боєприпас, який залишив вирву діаметром у 20 метрів.

21 квітня в Міноборони РФ зізналися, що це їхній літак летів з бомбою, яка позаштатно впала. Обійшлося без жертв.